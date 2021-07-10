Италия
0 : 0
Англия
11.07.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Италия – Англия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка чемпионата Европы-2020

  • 10.07.2021 18:53
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Италия – Англия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11-го июля, состоится финальный поединок чемпионата Европы-2020, в котором сразятся Италия и Англия. Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Уэмбли», начало в 22:00.

Напряженный футбольный месяц международного европейского футбола завершится грандиозным поединком на главной арене Англии. Команды Роберто Манчини и Гарета Саутгейта приложили множество усилий для того, чтобы достичь финала Евро-2020. У Италии, безусловно, не будет преимущества родных трибун, как у их соперников, но будет важный фактор – один день восстановления, который отчасти нивелируется серией пенальти, которую «Скуадре Адзурре» пришлось играть против Испании. Кто фаворит? На этот вопрос ответить не сможет никто. Нас ждет матч двух команд, которые провели турнир без серьезных срывов, но в финале только один уедет со стадиона с кубком Анри Делоне в руках.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия – Англия.

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Источник — Sport.ua

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