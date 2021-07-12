11 июля в финальном матче Евро-2020 сошлись сборные Италии и Англии.
Поединок проходит в Лондоне, игра началась в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Италия – Англия. Видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 0:1. Люк Шоу, 2 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:1. Леонардо Бонуччи, 67 мин.
Послематчевая серия пенальти.
Церемония награждения
События матча
|120+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Федерико Бернардески (Италия).
|120+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Леонардо Бонуччи (Италия).
|120+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Харри Магуайр (Англия).
|120+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Англия).
|120+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Берарди (Италия).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Бонуччи (Италия).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Люк Шоу (Англия).
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Источник — Sport.ua
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Игрок матча - Кьеза,ИМХО.
Красавчики!
Это Англии за Данию!
Игрок матча - Кьеза,ИМХО.
Красавчики!
Это Англии за Данию!
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