Италия
1 : 1
(3:2)
Англия
11.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Италия – Англия – 1:1 (пен. 3:2). Италия выиграла Евро! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Евро-2020

  • 12.07.2021 00:55
  • 25371 просмотр
  • 5 комментариев
Италия – Англия – 1:1 (пен. 3:2). Италия выиграла Евро! Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 июля в финальном матче Евро-2020 сошлись сборные Италии и Англии.

Поединок проходит в Лондоне, игра началась в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок показывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Италия – Англия. Видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 0:1. Люк Шоу, 2 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:1. Леонардо Бонуччи, 67 мин.

Послематчевая серия пенальти.

Церемония награждения

События матча
120+4' ГОЛ ! С пенальти забил Федерико Бернардески (Италия).
120+3' ГОЛ ! С пенальти забил Леонардо Бонуччи (Италия).
120+2' ГОЛ ! С пенальти забил Харри Магуайр (Англия).
120+1' ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Англия).
120+1' ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Берарди (Италия).
67' ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Бонуччи (Италия).
2' ГОЛ ! Мяч забил Люк Шоу (Англия).
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Roman Kazinov
    online
      Roman Kazinov, 12.07.2021 01:25
    +1
    Молодцы рад за Италию, англы не заслужили чемпионства, на их месте должна быть Дания!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 12.07.2021 00:58
    +1
    Я очень рад. Просто нечестно было бы если бы Англия выиграла Евро играя почти все матчи дома. Ни у одной другой сборной такого удобного календаря не было. К тому же Англия после забитого гола банально закрылась в свою "ракушку", Италия гораздо больше хотела победить.
    Игрок матча - Кьеза,ИМХО.
    Ссылка
    Evgeny_Boykinyuk
      Evgeny_Boykinyuk, 12.07.2021 00:58
    +3
    никто из негров не забил пеналь
    Ссылка
    Evgeny_Boykinyuk
      Evgeny_Boykinyuk, 12.07.2021 00:57
    +3
    браво италия
    Ссылка
    Karaim2011
    online
      Karaim2011, 12.07.2021 00:57
    +1
    Урааа!
    Красавчики!
    Это Англии за Данию!
    Ссылка
    Evgeny_Boykinyuk
      Evgeny_Boykinyuk, 12.07.2021 00:58
    +3
    никто из негров не забил пеналь
    Ссылка
    Evgeny_Boykinyuk
      Evgeny_Boykinyuk, 12.07.2021 00:57
    +3
    браво италия
    Ссылка
    Roman Kazinov
    online
      Roman Kazinov, 12.07.2021 01:25
    +1
    Молодцы рад за Италию, англы не заслужили чемпионства, на их месте должна быть Дания!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 12.07.2021 00:58
    +1
    Я очень рад. Просто нечестно было бы если бы Англия выиграла Евро играя почти все матчи дома. Ни у одной другой сборной такого удобного календаря не было. К тому же Англия после забитого гола банально закрылась в свою "ракушку", Италия гораздо больше хотела победить.
    Игрок матча - Кьеза,ИМХО.
    Ссылка
    Karaim2011
    online
      Karaim2011, 12.07.2021 00:57
    +1
    Урааа!
    Красавчики!
    Это Англии за Данию!
    Ссылка
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