Роберто МАНЧИНИ: «Парни проявили себя просто чудесно»

Наставник сборной Италии – о победе в финале Евро-2020

  • 12.07.2021 03:42
  • 227 просмотров
  • 1 комментарий
Роберто МАНЧИНИ: «Парни проявили себя просто чудесно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над национальной командой Англии (1:1, 3:2 - по пенальти) в финале Евро-2020.

«В серии пенальти необходима частичка удачи. Мне жаль сборную Англии, поскольку и она провела чудесный турнир. Она сильно прибавила. Думаю, она продолжит прогрессировать и далее. А сейчас же мы очень счастливы за всех итальянцев. Просто нет слов!

То, что все это возможно, в определенные более ранние моменты невозможно было и представить. Но парни проявили себя просто чудесно. У меня нет слов, чтобы описать все это. Это чудесный коллектив. Позади сложный матч, который стал еще более трудным из-за быстрого пропущенного гола. Но если не считать самого начального отрезка, мы сегодня доминировали на поле», - сказал Манчини.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    bolela11111
      bolela11111, 12.07.2021 04:17
    0
    Пришел. Построил. Победил.
    Браво.
    Ссылка
    bolela11111
      bolela11111, 12.07.2021 04:17
    0
    Пришел. Построил. Победил.
    Браво.
    Ссылка
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