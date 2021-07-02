Бельгия
1 : 2
Италия
02.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Эскадра шагнула в полуфинал. Сборная Италии в Мюнхене обыграла Бельгию

Команда Роберто Манчини на следующей стадии чемпионата Европы встретится с Испанией

  • 02.07.2021 23:56
  • 2325 просмотров
  • 25 комментариев
Эскадра шагнула в полуфинал. Сборная Италии в Мюнхене обыграла Бельгию
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» состоялся поединок 1/4 финала Евро-2020 между сборными Бельгии и Италии. 

Эти команды могли бы встретиться в финале, однако судьба распорядилась иначе, и им пришлось разыграть лишь одну путевку в полуфинал. 

Обе сборные на групповом этапе выступили просто блестяще. И те и другие одержали по три победы, и уверенно вышли в плей-офф с первых мест. Италия в своем квартете в матче-открытии турнира разгромила Турцию - 3:0, после с таким же счетом поиздевалась над Швейцарией, а в заключительном туре минимально переиграла Уэльс - 1:0.

Бельгия, в свою очередь, на групповом этапе «потренировалась» на России - 3:0, обыграла Данию - 2:1 и Финляндию - 2:0. «Красные дьяволы» также как и Италия забили в группе 7 мячей, с той лишь разницей, что «Скуадра Адзурра» не пропустили ни одного гола.

Возможно, этот аспект и стал одним из тех, благодаря которому перед матчем букмекеры отдавали небольшое преимущество команде Роберто Манчини. Вот только, если проанализировать матчи команд в 1/8, то все не так однозначно. Итальянцы вообще могли не выйти в следующую стадию. Ведь противостояние с австрийцами было очень непростым и нервным и лишь овертайм спас команду-фаворита от болельщицкого гнева. Бельгии же пришлось сразиться с чемпионами континента, португальцами, в котором подопечные Роберто Мартинеса одержали верх 1:0.
 
Старт встречи в Мюнхене выдался не слишком торопливым. Команды не спешили раскрываться, присматриваясь друг ко другу. На острие атаке у бельгийцев традиционно будоражил защиту соперника Лукаку, но поначалу мяч к нему доходил не часто. Италия больше контролировала игровой снаряд через короткий пас, но центральная ось бельгийцев в лице Тилеманса и Витселя также не давала сбой. 

Ну а на 12-й минуте счет стал открытым. После подачи со штрафного Бонуччи переправил мяч в ворота, но после просмотра ВАР арбитры гол отменили, углядев сантиметровый офсайд у Кьеллини. 

А через 10 минут прекрасная контратака удалась бельгийцам. Она завершилась ударом с левой де Брюйне, и тут всю свою прыгучесть продемонстрировал Доннарумма, который перевел мяч на угловой!

Не прошло и двух минут как вратарь «Скуадры Адзурры» вновь демонстрировал свое мастерство. На сей раз он парировал удар Лукаку. И вновь это была контратака, контратака в матче с Италией, которая, похоже, совсем отошла от «катеначчо». 

И все же Италия своего добилась. Верратти сделал передачу в правый угол штрафной Бельгии на Бареллу, который проскочил между двумя соперниками и сильно пробил в дальний угол – 0:1. 

А за минуту до окончания первого тайма Инсинье обыграл Тилеманса и своим фирменным ударом издали во второй раз огорчил Куртуа – 0:2. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Бельгийцы быстро развели с центра поля, а итальянцы, судя по всему, в своих душах еще праздновали забитый гол – Докю прорвался левым флангом и упал в штрафной соперника в борьбе с Ди Лоренцо – пенальти, который уверенно реализовал Лукаку – 1:2.

Getty Images/Global Images Ukraine

После перерыва можно было предположить, что Бельгия пойдет в атаку, но этого не произошло. Италия, как и в первой 45-минутке держала мяч, играя в уже полюбившуюся «тики-таку». Жоржиньо с Вератти полностью переигрывали оппонентов в центре поля, создавая заметное преимущество своей команде. «Красные дьяволы» сделали ставку на быстрого Докю и форвард «Ренна» пару раз убегал на правом фланге от Ди Лоренцо, но Лукаку все никак не удавалось завершить старания партнера по команде.  

«Красные дьяволы» сделали ставку на быстрого Докю и форвард «Ренна» пару раз убегал на правом фланге от Ди Лоренцо, но Лукаку все никак не удавалось завершить старания партнера по команде.

Бельгия, которая, казалось, играя в полсилы громила всех на групповом этапе, просто ничего не смогла противопоставить сыгранной и яркой Италии, которая провела этот матч увереннее, чем против Австрии. 

Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинале нас ждет битва Италия – Испания!
 

Чемпионат Европы. 1/4 финала.

Бельгия – Италия – 1:2

Лукаку (45+2, пенальти) – Барелла (31), Инсинье (44)

Тилеманс (21) – Верратти (20), Берарди (90)

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Вермален, Алдервейрелд, Т.Азар, Тилеманс (Мертенс, 69), Витсель, Менье (Шадли, 70; Прат, 74), Докю, Де Брюйне, Лукаку.

Италия: Доннарумма, Спинаццола (Эмерсон, 79), Кьеллини, Бонуччи, Ди Лоренцо, Верратти (Кристанте, 74), Жоржиньо, Барелла, Инсинье (Берарди, 79), Иммобиле (Белотти, 74), Кьеза (Толой, 90+1).

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

«Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)

БЕЛЬГИЯ - ИТАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Максим Щербаков, Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 03.07.2021 01:01
    0
    Поручик Ржевский, 03.07.2021 00:07
    Очень жаль Бельгию.
    Их игра - это была романтика и искусство.
    Но, никуда не денешься против отлаженной итальянской обороны.
    Даже когда Лукаку замыкал прострел на дальней штанге, откуда ни возмись, появилось бедро итальянского защитника.
    Штурм итальянцы не дали сделать - всё время своими контратаками отодвигали игру на чужую половину поля.
    PS. Пересмотрите внимательно на первый гол. Иммобиле лежит и корчится от боли, но когда его партнёр забил гол, встаёт, как ни в чём не бывало, и бежит праздновать гол. Но защитника своим нытьём отвлёк...
    он не встал, он подпрыгнул из положения лежа)))
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 03.07.2021 00:58
    0
    Заголовок..."Эскадра" или все же "Скуадра"?
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 03.07.2021 00:45
    -2
    Жаль, что эти две команды не встретились в финале.
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 03.07.2021 00:45
    +1
    Ёкарный Бабай, 03.07.2021 00:04
    Бельгия всего 5 раз была на Евро (Украина 3 раза) - далеко не топ-сборная, незаслуженно занимает #1 рейтинга уже 6 лет и должна была отлетать еще от Португалии.
    Бельгия мощно играет в отборах и на групповом этапе. Опять же 3-е место на прошлом ЧС. У них не было провалов, как у Италии, которая не попала на ЧМ, или как у немцев, которые не вышли из группы. Так и набегает высокий рейтинг
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 03.07.2021 00:42
    +1
    sanitarium, 03.07.2021 00:31
    Этот рейтинг рассчитывается чисто математически, за каждую игру даются баллы в зависимости от того в какой стадии какого соревнования была обыграна команда и насколько она была выше или ниже по рейтингу. Но я согласен, что в этой системе что-то надо менять, если команда, которая ни разу ничего не выиграла уже 6 лет на первом месте рейтинга.
    Важность матча за победу в финале - 40 очков, а в Лиге Наций - 15 очков. Кто-то по-видимому считает, что 2 раза выиграть у Лихтенштейна это тоже самое, что взять Евро.
    Ссылка
    Paha_Dnipro
    online
      Paha_Dnipro, 03.07.2021 00:31
    +4
    Культура паса у итальянцев на грани фантастики!!! Браво.
    А бельгийцы снова и опять мимо) никогда не понимал аплодисментов в их сторону. Флеш моб какой-то)
    Ссылка
    sanitarium
    online
      sanitarium, 03.07.2021 00:31
    +3
    Ёкарный Бабай, 03.07.2021 00:04
    Бельгия всего 5 раз была на Евро (Украина 3 раза) - далеко не топ-сборная, незаслуженно занимает #1 рейтинга уже 6 лет и должна была отлетать еще от Португалии.
    Этот рейтинг рассчитывается чисто математически, за каждую игру даются баллы в зависимости от того в какой стадии какого соревнования была обыграна команда и насколько она была выше или ниже по рейтингу. Но я согласен, что в этой системе что-то надо менять, если команда, которая ни разу ничего не выиграла уже 6 лет на первом месте рейтинга.
    Ссылка
    winner2012
    online
      winner2012, 03.07.2021 00:26
    +2
    Италия сегодня была чуть лучше, но эти валяния в конце игры противно смотреть... словно вернулись к своему стилю прошлых лет, да и весь второй тайм был в старом стиле. Но всё равно, забили больше, значит заслужили больше. А Бельгию жаль, хорошая команда, в красивый футбол играют. С Испанией думаю фаворит Италия всё таки.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 03.07.2021 00:24
    -2
    ArsenyPilat, 03.07.2021 00:15
    Итальянцев с заслуженной победой! Винчич итак бельгийцам из ничего подарил пеналь! Лукаку сегодня против итальянцев был лазером ( не зря играет в итал. чемпе), несколько 100% моментов скосячил.. .
    Лукаку, в принципе, посредственный нападающий. Умеет забивать только, в лучшем случае, командам второго эшелона. А сильным командам забивает очень мало.
    Ссылка
    sanitarium
    online
      sanitarium, 03.07.2021 00:18
    +4
    Италия - космос! Самое талантливое поколение со времен Роберто Баджо. Спинаццола - это просто что-то фантастическое, как же его жаль! Лучшая_команда_мира в очередной раз "сенсационно" не выигрывает турнир (хоть и дали неплохой бой). Вот не знаю - да, куча дорогущих звёзд, есть Де Брюйне, который хорош, есть Лукаку, мощный, но, как по мне, довольно бестолковый. Но вот нет и никогда не было у этой команды какой-то особой магии, какого-то футбольного драйва, который присущ великим футбольным сборным, как, например, Италия, Испания, Нидерланды
    Ссылка
    Palyc
    online
      Palyc, 03.07.2021 00:16
    0
    Игра забудется, результат навсегда .Бельгийцам не повезло, а итальянцы удачливые и голы забили за счет мастерства ЧМ в 86-м в Мексике, мы (Динамо К- базовая) были на ходу, а в 1/8 бельгийцам уступили 3;4 за счет мастерства Я. Кулеммана. Вот так в больших турнирах и получаются непредсказуемые расклады .Думаю при дисциплине и концентрации внимания наши смогут сделать результат.
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 03.07.2021 00:15
    0
    Итальянцев с заслуженной победой! Винчич итак бельгийцам из ничего подарил пеналь! Лукаку сегодня против итальянцев был лазером ( не зря играет в итал. чемпе), несколько 100% моментов скосячил.. .
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 03.07.2021 00:12
    0
    Вообще на ЧЕ осталось только 2 интересные сборные - это Италия и Дания.
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 03.07.2021 00:10
    +3
    K_Sarioglo@i.ua, 03.07.2021 00:05
    Поскольку терпеть не могу сборную Испанию то буду в полуфинале за Италию, но то как они играли последние минут 15 это просто мерзость.
    Це реально мерзость (c)
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 03.07.2021 00:09
    +2
    lizerginnn, 03.07.2021 00:02
    буду за Испанию. это дно какое-то вышло.
    Ну Италия по интереснее Испании выглядит. Вот испанцы - реальное дно
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 03.07.2021 00:08
    -8
    Лукаку как был посредственным нападающим, так им и остался. Проблема этого покаления сборной Бельгии - отсутствие хорошего нападающего.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 03.07.2021 00:07
    +6
    Итальянцы как и турки - знатные симулянты. Но Бельгия всё равно не наиграла на 1\2. Всё закономерно.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 03.07.2021 00:07
    -1
    Очень жаль Бельгию.
    Их игра - это была романтика и искусство.
    Но, никуда не денешься против отлаженной итальянской обороны.
    Даже когда Лукаку замыкал прострел на дальней штанге, откуда ни возмись, появилось бедро итальянского защитника.
    Штурм итальянцы не дали сделать - всё время своими контратаками отодвигали игру на чужую половину поля.
    PS. Пересмотрите внимательно на первый гол. Иммобиле лежит и корчится от боли, но когда его партнёр забил гол, встаёт, как ни в чём не бывало, и бежит праздновать гол. Но защитника своим нытьём отвлёк...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 03.07.2021 00:05
    +3
    Поскольку терпеть не могу сборную Испанию то буду в полуфинале за Италию, но то как они играли последние минут 15 это просто мерзость.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 03.07.2021 00:04
    +7
    Бельгия всего 5 раз была на Евро (Украина 3 раза) - далеко не топ-сборная, незаслуженно занимает #1 рейтинга уже 6 лет и должна была отлетать еще от Португалии.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 02.07.2021 23:59
    +10
    шикарный матч!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 03.07.2021 00:04
    +7
    Бельгия всего 5 раз была на Евро (Украина 3 раза) - далеко не топ-сборная, незаслуженно занимает #1 рейтинга уже 6 лет и должна была отлетать еще от Португалии.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 03.07.2021 00:07
    +6
    Итальянцы как и турки - знатные симулянты. Но Бельгия всё равно не наиграла на 1\2. Всё закономерно.
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    online
      Сергей Чёрный, 03.07.2021 00:01
    +6
    Италия заслуженно идёт дальше
    Ссылка
    Paha_Dnipro
    online
      Paha_Dnipro, 03.07.2021 00:31
    +4
    Культура паса у итальянцев на грани фантастики!!! Браво.
    А бельгийцы снова и опять мимо) никогда не понимал аплодисментов в их сторону. Флеш моб какой-то)
    Ссылка
    sanitarium
    online
      sanitarium, 03.07.2021 00:18
    +4
    Италия - космос! Самое талантливое поколение со времен Роберто Баджо. Спинаццола - это просто что-то фантастическое, как же его жаль! Лучшая_команда_мира в очередной раз "сенсационно" не выигрывает турнир (хоть и дали неплохой бой). Вот не знаю - да, куча дорогущих звёзд, есть Де Брюйне, который хорош, есть Лукаку, мощный, но, как по мне, довольно бестолковый. Но вот нет и никогда не было у этой команды какой-то особой магии, какого-то футбольного драйва, который присущ великим футбольным сборным, как, например, Италия, Испания, Нидерланды
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 03.07.2021 00:04
    +4
    Бельгия, гудбай! Непонятно, почему они первые в рейтинге ФИФА, давно ничего не выигрывающие стоящего на топ- турнирах...
    Ссылка
    sanitarium
    online
      sanitarium, 03.07.2021 00:31
    +3
    Ёкарный Бабай, 03.07.2021 00:04
    Бельгия всего 5 раз была на Евро (Украина 3 раза) - далеко не топ-сборная, незаслуженно занимает #1 рейтинга уже 6 лет и должна была отлетать еще от Португалии.
    Этот рейтинг рассчитывается чисто математически, за каждую игру даются баллы в зависимости от того в какой стадии какого соревнования была обыграна команда и насколько она была выше или ниже по рейтингу. Но я согласен, что в этой системе что-то надо менять, если команда, которая ни разу ничего не выиграла уже 6 лет на первом месте рейтинга.
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 03.07.2021 00:10
    +3
    K_Sarioglo@i.ua, 03.07.2021 00:05
    Поскольку терпеть не могу сборную Испанию то буду в полуфинале за Италию, но то как они играли последние минут 15 это просто мерзость.
    Це реально мерзость (c)
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 03.07.2021 00:05
    +3
    Поскольку терпеть не могу сборную Испанию то буду в полуфинале за Италию, но то как они играли последние минут 15 это просто мерзость.
    Ссылка
    winner2012
    online
      winner2012, 03.07.2021 00:26
    +2
    Италия сегодня была чуть лучше, но эти валяния в конце игры противно смотреть... словно вернулись к своему стилю прошлых лет, да и весь второй тайм был в старом стиле. Но всё равно, забили больше, значит заслужили больше. А Бельгию жаль, хорошая команда, в красивый футбол играют. С Испанией думаю фаворит Италия всё таки.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 03.07.2021 00:09
    +2
    lizerginnn, 03.07.2021 00:02
    буду за Испанию. это дно какое-то вышло.
    Ну Италия по интереснее Испании выглядит. Вот испанцы - реальное дно
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 03.07.2021 00:45
    +1
    Ёкарный Бабай, 03.07.2021 00:04
    Бельгия всего 5 раз была на Евро (Украина 3 раза) - далеко не топ-сборная, незаслуженно занимает #1 рейтинга уже 6 лет и должна была отлетать еще от Португалии.
    Бельгия мощно играет в отборах и на групповом этапе. Опять же 3-е место на прошлом ЧС. У них не было провалов, как у Италии, которая не попала на ЧМ, или как у немцев, которые не вышли из группы. Так и набегает высокий рейтинг
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 03.07.2021 00:42
    +1
    sanitarium, 03.07.2021 00:31
    Этот рейтинг рассчитывается чисто математически, за каждую игру даются баллы в зависимости от того в какой стадии какого соревнования была обыграна команда и насколько она была выше или ниже по рейтингу. Но я согласен, что в этой системе что-то надо менять, если команда, которая ни разу ничего не выиграла уже 6 лет на первом месте рейтинга.
    Важность матча за победу в финале - 40 очков, а в Лиге Наций - 15 очков. Кто-то по-видимому считает, что 2 раза выиграть у Лихтенштейна это тоже самое, что взять Евро.
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 03.07.2021 00:02
    +1
    последний 10 минут - это
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 03.07.2021 01:01
    0
    Поручик Ржевский, 03.07.2021 00:07
    Очень жаль Бельгию.
    Их игра - это была романтика и искусство.
    Но, никуда не денешься против отлаженной итальянской обороны.
    Даже когда Лукаку замыкал прострел на дальней штанге, откуда ни возмись, появилось бедро итальянского защитника.
    Штурм итальянцы не дали сделать - всё время своими контратаками отодвигали игру на чужую половину поля.
    PS. Пересмотрите внимательно на первый гол. Иммобиле лежит и корчится от боли, но когда его партнёр забил гол, встаёт, как ни в чём не бывало, и бежит праздновать гол. Но защитника своим нытьём отвлёк...
    он не встал, он подпрыгнул из положения лежа)))
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 03.07.2021 00:58
    0
    Заголовок..."Эскадра" или все же "Скуадра"?
    Ссылка
    Palyc
    online
      Palyc, 03.07.2021 00:16
    0
    Игра забудется, результат навсегда .Бельгийцам не повезло, а итальянцы удачливые и голы забили за счет мастерства ЧМ в 86-м в Мексике, мы (Динамо К- базовая) были на ходу, а в 1/8 бельгийцам уступили 3;4 за счет мастерства Я. Кулеммана. Вот так в больших турнирах и получаются непредсказуемые расклады .Думаю при дисциплине и концентрации внимания наши смогут сделать результат.
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 03.07.2021 00:15
    0
    Итальянцев с заслуженной победой! Винчич итак бельгийцам из ничего подарил пеналь! Лукаку сегодня против итальянцев был лазером ( не зря играет в итал. чемпе), несколько 100% моментов скосячил.. .
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 03.07.2021 00:12
    0
    Вообще на ЧЕ осталось только 2 интересные сборные - это Италия и Дания.
    Ссылка
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