Эскадра шагнула в полуфинал. Сборная Италии в Мюнхене обыграла Бельгию

В Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» состоялся поединок 1/4 финала Евро-2020 между сборными Бельгии и Италии.



Эти команды могли бы встретиться в финале, однако судьба распорядилась иначе, и им пришлось разыграть лишь одну путевку в полуфинал.



Обе сборные на групповом этапе выступили просто блестяще. И те и другие одержали по три победы, и уверенно вышли в плей-офф с первых мест. Италия в своем квартете в матче-открытии турнира разгромила Турцию - 3:0, после с таким же счетом поиздевалась над Швейцарией, а в заключительном туре минимально переиграла Уэльс - 1:0.



Бельгия, в свою очередь, на групповом этапе «потренировалась» на России - 3:0, обыграла Данию - 2:1 и Финляндию - 2:0. «Красные дьяволы» также как и Италия забили в группе 7 мячей, с той лишь разницей, что «Скуадра Адзурра» не пропустили ни одного гола.



Возможно, этот аспект и стал одним из тех, благодаря которому перед матчем букмекеры отдавали небольшое преимущество команде Роберто Манчини. Вот только, если проанализировать матчи команд в 1/8, то все не так однозначно. Итальянцы вообще могли не выйти в следующую стадию. Ведь противостояние с австрийцами было очень непростым и нервным и лишь овертайм спас команду-фаворита от болельщицкого гнева. Бельгии же пришлось сразиться с чемпионами континента, португальцами, в котором подопечные Роберто Мартинеса одержали верх 1:0.



Старт встречи в Мюнхене выдался не слишком торопливым. Команды не спешили раскрываться, присматриваясь друг ко другу. На острие атаке у бельгийцев традиционно будоражил защиту соперника Лукаку, но поначалу мяч к нему доходил не часто. Италия больше контролировала игровой снаряд через короткий пас, но центральная ось бельгийцев в лице Тилеманса и Витселя также не давала сбой.



Ну а на 12-й минуте счет стал открытым. После подачи со штрафного Бонуччи переправил мяч в ворота, но после просмотра ВАР арбитры гол отменили, углядев сантиметровый офсайд у Кьеллини.



А через 10 минут прекрасная контратака удалась бельгийцам. Она завершилась ударом с левой де Брюйне, и тут всю свою прыгучесть продемонстрировал Доннарумма, который перевел мяч на угловой!



Не прошло и двух минут как вратарь «Скуадры Адзурры» вновь демонстрировал свое мастерство. На сей раз он парировал удар Лукаку. И вновь это была контратака, контратака в матче с Италией, которая, похоже, совсем отошла от «катеначчо».



И все же Италия своего добилась. Верратти сделал передачу в правый угол штрафной Бельгии на Бареллу, который проскочил между двумя соперниками и сильно пробил в дальний угол – 0:1.



А за минуту до окончания первого тайма Инсинье обыграл Тилеманса и своим фирменным ударом издали во второй раз огорчил Куртуа – 0:2.

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Бельгийцы быстро развели с центра поля, а итальянцы, судя по всему, в своих душах еще праздновали забитый гол – Докю прорвался левым флангом и упал в штрафной соперника в борьбе с Ди Лоренцо – пенальти, который уверенно реализовал Лукаку – 1:2.

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После перерыва можно было предположить, что Бельгия пойдет в атаку, но этого не произошло. Италия, как и в первой 45-минутке держала мяч, играя в уже полюбившуюся «тики-таку». Жоржиньо с Вератти полностью переигрывали оппонентов в центре поля, создавая заметное преимущество своей команде. «Красные дьяволы» сделали ставку на быстрого Докю и форвард «Ренна» пару раз убегал на правом фланге от Ди Лоренцо, но Лукаку все никак не удавалось завершить старания партнера по команде.



«Красные дьяволы» сделали ставку на быстрого Докю и форвард «Ренна» пару раз убегал на правом фланге от Ди Лоренцо, но Лукаку все никак не удавалось завершить старания партнера по команде.



Бельгия, которая, казалось, играя в полсилы громила всех на групповом этапе, просто ничего не смогла противопоставить сыгранной и яркой Италии, которая провела этот матч увереннее, чем против Австрии.

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В полуфинале нас ждет битва Италия – Испания!



Чемпионат Европы. 1/4 финала.

Бельгия – Италия – 1:2

Лукаку (45+2, пенальти) – Барелла (31), Инсинье (44)

Тилеманс (21) – Верратти (20), Берарди (90)

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Вермален, Алдервейрелд, Т.Азар, Тилеманс (Мертенс, 69), Витсель, Менье (Шадли, 70; Прат, 74), Докю, Де Брюйне, Лукаку.

Италия: Доннарумма, Спинаццола (Эмерсон, 79), Кьеллини, Бонуччи, Ди Лоренцо, Верратти (Кристанте, 74), Жоржиньо, Барелла, Инсинье (Берарди, 79), Иммобиле (Белотти, 74), Кьеза (Толой, 90+1).

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

«Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)

БЕЛЬГИЯ - ИТАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА