Шанс отомстить Испании за финал Евро-2012 в Киеве. Реакция Италии и Бельгии

Сборная Италии, обыграв Бельгию (2:1), вышла в полуфинал Евро-2020, продлив беспроигрышную серию до 32 матчей. Италия одержала 15-ю подряд победу в рамках чемпионатов Европы и установила рекорд турнира. В полуфинале итальянцы сыграют против испанцев и могут отомстить за поражение в финале Евро-2012 в Киеве (0:4).

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес:

Мы не так хорошо вошли в игру, как сборная Италии, но команда стремилась отыграться во втором тайме. К сожалению, проигравшие сегодня – мы. Второй забитый мяч стал бы для нас импульсом, и тогда, возможно, мы бы победили. Но мы не смогли добиться того, к чему стремились. Тем не менее я горжусь отношением к делу и целеустремленностью своей команды.

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген:

Я все еще прокручиваю у себя в голове отдельные эпизоды. Вот еще одна упущенная возможность, как и на всех предыдущих турнирах. Каждый раз – одно и то же. Нам нужно проанализировать, где мы ошиблись, в чем именно, посмотреть видеозапись, проработать...

Еще больнее – от того, что моя ошибка привела к голу сборной Италии. Произошла она в той фазе матча, когда мы мало владели мячом, а когда это происходило, то сразу его теряли. Поэтому я хотел сохранить мяч у себя в ногах, однако в штрафной это было явно не лучшим решением.

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне:

Лично для меня это были четыре-пять напряженных недель. Больше всего хочу поблагодарить наш медперсонал: это чудо, что я сегодня сыграл, потому голеностопный сустав точно был поврежден. Разрыв связок. Но я чувствовал сегодня ответственность за страну. Плохо, что большего сделать просто не мог.

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа:

Теперь у нас в октябре – Лига наций. Это не совсем то же самое, но, надеюсь, мы сможем удачно там сыграть. А уже в следующем году – чемпионат мира. Но в любом случае, да, это для нас удар.

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти:

Сэйв Доннаруммы после удара де Брюйне? О, да это случалось многократно: вижу эти дальние удары и каждый раз думаю, что такой никому не достать. И тут внезапно появляется его рука. Он непостижим и тем самым приносит пользу команде.

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма:

Радость после финального свистка была безмерной. Мы вместе за это сражались, и теперь мне не терпится попасть в раздевалку, праздновать победу с партнерами по команде. Мы очень счастливы. Мы выиграли всей командой, а она у нас – экстраординарная. У меня все еще стоит перед глазами тот сэйв после удара де Брюйне. Мы выложились на полную, чтобы подарить радость итальянцам.

Звезда матча Лоренцо Инсинье:

Полагаю, каждый игрок провел сегодня невероятный матч. Такой удар я всегда наигрываю не только на тренировках, но и в игре. Счастлив, что попал. Гол получился отличный, но, повторяю, мы выиграли сегодня все вместе.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:

Мы забили два мяча, а могли и больше. Считаю победу абсолютно заслуженной. На очереди – сборная Испании, но, чем дальше, тем становится труднее. Сейчас же мы хотим просто подумать об этой игре и нашей победе в ней.

Не думаю, что нам было слишком уж тяжело в каком-то из игровых отрезков. Чтобы победить такую команду, как сборная Бельгии, необходимо сыграть безупречно – именно это сегодня и произошло.

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне:

Чувствую, что мы старались изо всех сил, чтобы победить. Итальянцы забили фантастический мяч, а первый из двух пропущенных был, вероятно, нашей ошибкой. Соперник больше владел мячом, к сожалению. Вылет из турнира – это всегда разочарование.

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа:

Это тяжело, но мы знали, что такая игра нас и ждет. У нас было два момента, но их выручил вратарь. К тому же мы слишком легко позволили открыть счет. Действительно, могло сложиться по-всякому, но сборная Италии заслуживала победы.

Посол Евро-2020 Джанлука Дзамбротта:

Сказочный сон не прекращается! Сборная Италии под руководством Роберто Манчини выходит в полуфинал, выбивая лучшую сборную в мировом футболе! Манчини снова продемонстрировал, что его команда готова справиться с любым соперником, и теперь Скуадра Адзурра выходит на сборную Испании. Давайте вместе отметим этот прекрасный момент, а затем уже будем готовиться к визиту на Уэмбли!