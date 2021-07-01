Бельгия
0 : 0
Италия
02.07.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Бельгия – Италия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала чемпионата Европы

  • 01.07.2021 16:27
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Бельгия – Италия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 3 июля, состоится поединок 1/4 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Бельгии и Италии. Матч пройдет в Мюнхене (Германия) на «Арене Мюнхен» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Скуадра Адзурра» в 1/8 финала с трудом обыграла команду Австрии, вырвав победу у соперников в овертайме (2:1). «Красные дьяволы» на предыдущей стадии лишили сборную Португалии звания чемпиона Европы, одержав победу со счетом 1:0. Ранее соперники провели 22 очные дуэли: 14 раз итальянцы обыгрывали Бельгию, 4 победы одержали «красные дьяволы» и еще четыре матча завершились вничью. Встречались команды и на прошлом чемпионате Европы. Тогда поединок группового раунда завершился победой сборной Италии со счетом 2:0.

Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле:

«Сборная Бельгии - первая в рейтинге ФИФА. Это команда с выдающимися игроками в составе - мы знаем об их огромном потенциале. Нам нужно проявлять осторожность и при этом стремиться играть так же, как обычно. Возможно, бельгийцы немного опытнее нас, зато мы полны энтузиазма».

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс

«Я знаком с итальянскими полузащитниками и играл против некоторых из них. Класс их высок, и я с нетерпением жду схватки в средней линии. Победит сильнейший».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Италия.

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Источник — Sport.ua

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