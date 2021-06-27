Понадобилось дополнительное время. Италия с трудом прошла в четвертьфинал

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся поединок 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Австрии.



«Скуадра Адзурра» феерично провела групповой этап: три чрезвычайно уверенные победы, ни одного пропущенного мяча в собственные ворота и итоговые 7:0 в графе «забитые-пропущенные». Команда Роберто Манчини доминировала в каждом матче, причем первым номером итальянцы играли даже условно вторым составом против Уэльса. Нынешняя Италия практически не имеет слабых мест. В каждой линии топ-исполнители, а здравая конкуренция внутри коллектива и «тики-така» пришедшая на смену «катеначчо», оказалась очень по душе игрокам сборной. В команде прочно устоялась хорошая атмосфера, которая переходит и на официальные матчи.



Австрийцы пробились в 1/8 благодаря победе в «матче жизни» с Украиной. Вне всякого сомнения, это был один из лучших поединков подопечных Франко Фоды за последние годы. И, наверняка, самый неудачный матч сборной Украины при Андрее Шевченко. Впрочем, Нидерланды отчетливо показали слабые места австрийцев – не слишком быстрые центрбеки и отсутствие необходимого количества исполнителей высокого класса, из-за которых трудно претендовать на что-то большее, чем выход из группы.



Впервые Италия играла не на родном стадионе. Австрия очень даже неплохо начала поединок. На мгновение показалось, что Франко Фода задумал забить быстрый гол в ворота Италии. Австрийцы действовали активно и агрессивно, их высокий прессинг часто заставлял Италию терять мяч. Но такой ход игры продлился лишь до 7-ой минуты. Потом итальянцы забрали мяч в свои ноги и австрийцы отошли к своей штрафной.

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Первый по-настоящему опасный момент у ворот Австрии возник на 17 минуте. Спинаццола после очередного рейда выложил мяч под удар Барелле и тот пробил понизу, но Бахманн ногой спас свою команду от верного гола. А на 32-ой минуте Бахманн уже никак бы и не помог, но шедевру Иммобиле не суждено было быть. Мяч после выстрела нападающего попал в крестовину ворот.

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Ну а втором тайме Австрия показала идеальный пример как нужно играть против фаворита: Алаба и Ко играли бесстрашно: когда нужно выбегала в атаки, а большую часть времени очень компактно действовала в обороне. Италию совсем было не узнать. Да, «Скуадра Адзурра» больше владела мячом, но моментов практически не было!



А на 65-ой минуте Италия пропустила свой первый гол с октября 2020 года! Арнаутович после подачи Лайнера и скидки Алабы переправил мяч под перекладину! Правда, после просмотра, ВАР показал минимальный офсайд у форварда австрийцев – Италии дико повезло.

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Еще раз спасительный свисток от ворот Италии прозвучал на 74 минуте. После штрафного Пессина в своей штрафной сбил Лайнена – пенальти! Но вновь последнее слово осталось за ВАР, который показал миллиметровый офсайд у австрийца. И после этого пришло понимание, что футбол портит не ВАР, а вот такие вот миллиметровые офсайды, которые просто отменяют чистые голы и пенальти!



Шла 80-я минута и Италия отбивалась от атак Австрии. Впрочем, и недавние соперники Украины также не стремились забить во что бы то ни было и игра перешла в овертайм.



А там на 95-й минуте Австрия едва не впервые облажалась в обороне. Алаба потерял свою позицию и Кьеза, обработав мяч носом, с левой прошил Бахманна - 1:0. А спустя 10 минут Пессина второй раз огорчил соперника – 2:0. Австрийцы могли и вовсе отыграться, но удар Шауба отбил Доннарумма, а выстрел Забитцера был выше ворот. Но на один гол Австрию хватило – Калайджич после углового первым успел к мячу – 2:1. Так матч и завершился.

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Евро-2020. 1/8 финала.

Италия - Австрия - 2:1.

Кьеза, 95, Пессина, 105 - Калайджич, 114.

Ди Лоренцо, 50, Барелла, 51 - Арнаутович, 2, Хинтереггер, 103, Драгович, 120+1.

Италия: Доннарумма, ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола, Барелла (Пессина, 67), Жоржиньо, Вератти (Локателли, 67), Берарди (Кьеза, 84), Иммобиле (Белотти, 84), Инсинье (Кристанте, 108).

Австрия: Бахманн, Лайнер (Триммель, 114), Драгович, Хинтереггер, Алаба, К. Шлагер (Грегорич, 106), Гриллич (Шауб, 106), Лаймер (Ильсанкер, 114), Забитцер, Баумгартнер (Шопф, 90), Арнаутович (Калайджич, 97).

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия).

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).

ИТАЛИЯ - АВСТРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА