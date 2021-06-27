Италия
2 : 1
Австрия
26.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Понадобилось дополнительное время. Италия с трудом прошла в четвертьфинал

Австрия продержалась 90 минут, но замены Манчини принесли победу итальянцам

  • 27.06.2021 00:35
  • 2329 просмотров
  • 25 комментариев
Понадобилось дополнительное время. Италия с трудом прошла в четвертьфинал
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся поединок 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Австрии. 

«Скуадра Адзурра»  феерично провела групповой этап: три чрезвычайно уверенные победы, ни одного пропущенного мяча в собственные ворота и итоговые 7:0 в графе «забитые-пропущенные». Команда Роберто Манчини доминировала в каждом матче, причем первым номером итальянцы играли даже условно вторым составом против Уэльса. Нынешняя Италия практически не имеет слабых мест. В каждой линии топ-исполнители, а здравая конкуренция внутри коллектива и «тики-така» пришедшая на смену «катеначчо», оказалась очень по душе игрокам сборной. В команде прочно устоялась хорошая атмосфера, которая переходит и на официальные матчи. 

Австрийцы пробились в 1/8 благодаря победе в «матче жизни» с Украиной. Вне всякого сомнения, это был один из лучших поединков подопечных Франко Фоды за последние годы. И, наверняка, самый неудачный матч сборной Украины при Андрее Шевченко. Впрочем, Нидерланды отчетливо показали слабые места австрийцев – не слишком быстрые центрбеки и отсутствие необходимого количества исполнителей высокого класса, из-за которых трудно претендовать на что-то большее, чем выход из группы.

Впервые Италия играла не на родном стадионе. Австрия очень даже неплохо начала поединок. На мгновение показалось, что Франко Фода задумал забить быстрый гол в ворота Италии. Австрийцы действовали активно и агрессивно, их высокий прессинг часто заставлял Италию терять мяч. Но такой ход игры продлился лишь до 7-ой минуты. Потом итальянцы забрали мяч в свои ноги и австрийцы отошли к своей штрафной.

Getty Images/Global Images Ukraine

Первый по-настоящему опасный момент у ворот Австрии возник на 17 минуте. Спинаццола после очередного рейда выложил мяч под удар Барелле и тот пробил понизу, но Бахманн ногой спас свою команду от верного гола. А на 32-ой минуте Бахманн уже никак бы и не помог, но шедевру Иммобиле не суждено было быть. Мяч после выстрела нападающего попал в крестовину ворот. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Ну а  втором тайме Австрия показала идеальный пример как нужно играть против фаворита: Алаба и Ко играли бесстрашно: когда нужно выбегала в атаки, а большую часть времени очень компактно действовала в обороне. Италию совсем было не узнать. Да, «Скуадра Адзурра» больше владела мячом, но моментов практически не было!

А на 65-ой минуте Италия пропустила свой первый гол с октября 2020 года! Арнаутович после подачи Лайнера и скидки Алабы переправил мяч под перекладину! Правда, после просмотра, ВАР показал минимальный офсайд у форварда австрийцев – Италии дико повезло.

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще раз спасительный свисток от ворот Италии прозвучал на 74 минуте. После штрафного Пессина в своей штрафной сбил Лайнена – пенальти! Но вновь последнее слово осталось за ВАР, который показал миллиметровый офсайд у австрийца. И после этого пришло понимание, что футбол портит не ВАР, а вот такие вот миллиметровые офсайды, которые просто отменяют чистые голы и пенальти!

Шла 80-я минута и Италия отбивалась от атак Австрии. Впрочем, и недавние соперники Украины также не стремились забить во что бы то ни было и игра перешла в овертайм. 

А там на 95-й минуте Австрия едва не впервые облажалась в обороне. Алаба потерял свою позицию и Кьеза, обработав мяч носом, с левой прошил Бахманна - 1:0. А спустя 10 минут Пессина второй раз огорчил соперника – 2:0. Австрийцы могли и вовсе отыграться, но удар Шауба отбил Доннарумма, а выстрел Забитцера был выше ворот. Но на один гол Австрию хватило – Калайджич после углового первым успел к мячу – 2:1. Так матч и завершился. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Италия не наиграла на победу, Австрия с высоко поднятой головой покидает турнир! Не «слабому» сопернику проиграла в группе Украина…

Евро-2020. 1/8 финала.

Италия - Австрия - 2:1.

 Кьеза, 95, Пессина, 105 - Калайджич, 114.

 Ди Лоренцо, 50, Барелла, 51 - Арнаутович, 2, Хинтереггер, 103, Драгович, 120+1.

Италия: Доннарумма, ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола, Барелла (Пессина, 67), Жоржиньо, Вератти (Локателли, 67), Берарди (Кьеза, 84), Иммобиле (Белотти, 84), Инсинье (Кристанте, 108).

Австрия: Бахманн, Лайнер (Триммель, 114), Драгович, Хинтереггер, Алаба, К. Шлагер (Грегорич, 106), Гриллич (Шауб, 106), Лаймер (Ильсанкер, 114), Забитцер, Баумгартнер (Шопф, 90), Арнаутович (Калайджич, 97).

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия).

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).

ИТАЛИЯ - АВСТРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Артур Отаманчук
      Артур Отаманчук, 27.06.2021 01:28
    -1
    все зійшлося євровідєння виграв італьянець менешкін а чемпіотат виграє італія а треба було забивати три голи тоді б пройшли далі а так все
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 27.06.2021 01:21
    +3
    Автор маніпулює.Що значить відміняють чисті голи та пенальті?Там були чіткі, і зовсім не міліметрові офсайди.А в другому епізоді навіть якби не було офсайду, жодних натяків на пенальті не було.Австрієць навмисно ліз вперед та підставлявся.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 27.06.2021 01:14
    +2
    Честно говоря раздражает восхваление, нашими коментаторами, Энрико Кьезы(отца Федерико). Он был добротным нападающим, но не суперфорвардом. По влиянию на игру(не по манере игры) его можно сравнить с текущими Моратой, Жиру, Бензема, тем же Белотти.
    Его сын выглядит значительно ярче отца.
    Ссылка
    alex13
    online
      alex13, 27.06.2021 01:14
    +1
    SuperleagueUkraine, 27.06.2021 00:38
    Австрия показала очень достойный футбол! Может наши не такие уж и слабые, просто наткнулись на топовый клуб.
    Не клуб, а сборную!
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 27.06.2021 01:13
    +2
    Просто сегодня была демонстрация слабости группы А. А за победу в ней (дома!) Италию уже в чемпионы многие определили. Ну-ну.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 27.06.2021 01:11
    +1
    garik_trinity, 27.06.2021 01:03
    Молодцы австрийцы. Наши бы после 2:0 уже лапки кверху бы подняли.
    Что-то в первом туре не подняли. А там соперник был не слабее и дома.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 27.06.2021 01:10
    -1
    Италия думала что Австрия прижмется но не тут то было, пришлось самим за мячом бегать. Только так можно с топ играть.
    Ссылка
    upiter8
    online
      upiter8, 27.06.2021 01:10
    0
    SuperleagueUkraine, 27.06.2021 00:38
    Австрия показала очень достойный футбол! Может наши не такие уж и слабые, просто наткнулись на топовый клуб.
    Кто на кого "наткнулся" покажет 29е число...
    Ссылка
    cooper
    online
      cooper, 27.06.2021 01:07
    +1
    ВАР-ВАР!
    Але ж всі хочуть справедливості. Міліметр, так! Але ж "туди". Є ж і зворотні ситуації. Це така епоха, нікуди дітися - рівняйтеся на межі оффсайду на міліметри. Якби ВАР був раніше, я думаю, що Філіппо Індзагі позбувся би половини своїх голів.
    Як зараз смішно дивитися на захисників, які танцюють у своїй штрафній танець з притиснутими за спину руками.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 27.06.2021 01:03
    -5
    Молодцы австрийцы. Наши бы после 2:0 уже лапки кверху бы подняли.
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 27.06.2021 00:58
    +2
    За каждую ошибку наказывают опасным моментом,..если не хуже, уровень футбола очень вырос
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 27.06.2021 00:57
    +6
    buldozer, 27.06.2021 00:43
    От не було би того вилитого гамна від австрійських фанів в наш адрес, то міг би багато хороших слів сказати про збірну Австрії в сьогоднішньому матчі ...а так, похєр на австрійських свиней і їх збірну.
    Італійців з впевненою перемогою
    Судить команду по болельщикам? Ну это сверхразум надо иметь.
    Ссылка
    brighi10
    online
      brighi10, 27.06.2021 00:55
    +6
    Эта игра дала немножко надежды на матч Украина-Швеция, так как австрийцы не такие уж и слабенькие на фоне итальянцев как оказалось.
    Ссылка
    Dmytro
    online
      Dmytro, 27.06.2021 00:54
    +5
    buldozer, 27.06.2021 00:43
    От не було би того вилитого гамна від австрійських фанів в наш адрес, то міг би багато хороших слів сказати про збірну Австрії в сьогоднішньому матчі ...а так, похєр на австрійських свиней і їх збірну.
    Італійців з впевненою перемогою
    А що там було? В Бухаресті же перед матчем австрійці шанобливо кричали "Україна" навпроти наших вболівальників.
    Ссылка
    Pavel K
    online
      Pavel K, 27.06.2021 00:53
    +4
    buldozer, 27.06.2021 00:43
    От не було би того вилитого гамна від австрійських фанів в наш адрес, то міг би багато хороших слів сказати про збірну Австрії в сьогоднішньому матчі ...а так, похєр на австрійських свиней і їх збірну.
    Італійців з впевненою перемогою
    Звідки інфо про гімно від австрофанів? Навпаки під час матчу співали з нашими веселу пісню про пуйла
    Ссылка
    Jaime_Lannister
      Jaime_Lannister, 27.06.2021 00:47
    -2
    euro2012_za_2012euro, 27.06.2021 00:41
    Простое математическое неравенство:
    Основное время.
    У < А.
    А=И,
    Тогда У
    У>Ш
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 27.06.2021 00:44
    +9
    крепкая эта Австрия....
    Ссылка
    buldozer
      buldozer, 27.06.2021 00:43
    +3
    От не було би того вилитого гамна від австрійських фанів в наш адрес, то міг би багато хороших слів сказати про збірну Австрії в сьогоднішньому матчі ...а так, похєр на австрійських свиней і їх збірну.
    Італійців з впевненою перемогою
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 27.06.2021 00:42
    -7
    Простое математическое неравенство: Основное время.
    У < А.
    А = И,
    Тогда У < И.
    А в дополнительное время это превратилось в логичные У < А < И .
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 27.06.2021 00:41
    -8
    Простое математическое неравенство:
    Основное время.
    У < А.
    А=И,
    Тогда У
    Ссылка
    genadiy1977
      genadiy1977, 27.06.2021 00:40
    +13
    Італійців з перемогою !!!
    Австрійські вболівальники напевне знову в сльозах.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 27.06.2021 00:39
    +10
    Если мы пройдем шведов, то у австрийских обиженок анус будет полыхать очень долго)
    В любом случае, Украина покинет ЕВРО позже Австрии и это радует)
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 27.06.2021 00:44
    +9
    крепкая эта Австрия....
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 27.06.2021 00:57
    +6
    buldozer, 27.06.2021 00:43
    От не було би того вилитого гамна від австрійських фанів в наш адрес, то міг би багато хороших слів сказати про збірну Австрії в сьогоднішньому матчі ...а так, похєр на австрійських свиней і їх збірну.
    Італійців з впевненою перемогою
    Судить команду по болельщикам? Ну это сверхразум надо иметь.
    Ссылка
    brighi10
    online
      brighi10, 27.06.2021 00:55
    +6
    Эта игра дала немножко надежды на матч Украина-Швеция, так как австрийцы не такие уж и слабенькие на фоне итальянцев как оказалось.
    Ссылка
    Dmytro
    online
      Dmytro, 27.06.2021 00:54
    +5
    buldozer, 27.06.2021 00:43
    От не було би того вилитого гамна від австрійських фанів в наш адрес, то міг би багато хороших слів сказати про збірну Австрії в сьогоднішньому матчі ...а так, похєр на австрійських свиней і їх збірну.
    Італійців з впевненою перемогою
    А що там було? В Бухаресті же перед матчем австрійці шанобливо кричали "Україна" навпроти наших вболівальників.
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 27.06.2021 00:38
    +5
    Австрия показала очень достойный футбол! Может наши не такие уж и слабые, просто наткнулись на топовый клуб.
    Ссылка
    Pavel K
    online
      Pavel K, 27.06.2021 00:53
    +4
    buldozer, 27.06.2021 00:43
    От не було би того вилитого гамна від австрійських фанів в наш адрес, то міг би багато хороших слів сказати про збірну Австрії в сьогоднішньому матчі ...а так, похєр на австрійських свиней і їх збірну.
    Італійців з впевненою перемогою
    Звідки інфо про гімно від австрофанів? Навпаки під час матчу співали з нашими веселу пісню про пуйла
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 27.06.2021 01:21
    +3
    Автор маніпулює.Що значить відміняють чисті голи та пенальті?Там були чіткі, і зовсім не міліметрові офсайди.А в другому епізоді навіть якби не було офсайду, жодних натяків на пенальті не було.Австрієць навмисно ліз вперед та підставлявся.
    Ссылка
    buldozer
      buldozer, 27.06.2021 00:43
    +3
    От не було би того вилитого гамна від австрійських фанів в наш адрес, то міг би багато хороших слів сказати про збірну Австрії в сьогоднішньому матчі ...а так, похєр на австрійських свиней і їх збірну.
    Італійців з впевненою перемогою
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 27.06.2021 01:14
    +2
    Честно говоря раздражает восхваление, нашими коментаторами, Энрико Кьезы(отца Федерико). Он был добротным нападающим, но не суперфорвардом. По влиянию на игру(не по манере игры) его можно сравнить с текущими Моратой, Жиру, Бензема, тем же Белотти.
    Его сын выглядит значительно ярче отца.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 27.06.2021 01:13
    +2
    Просто сегодня была демонстрация слабости группы А. А за победу в ней (дома!) Италию уже в чемпионы многие определили. Ну-ну.
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 27.06.2021 00:58
    +2
    За каждую ошибку наказывают опасным моментом,..если не хуже, уровень футбола очень вырос
    Ссылка
    alex13
    online
      alex13, 27.06.2021 01:14
    +1
    SuperleagueUkraine, 27.06.2021 00:38
    Австрия показала очень достойный футбол! Может наши не такие уж и слабые, просто наткнулись на топовый клуб.
    Не клуб, а сборную!
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 27.06.2021 01:11
    +1
    garik_trinity, 27.06.2021 01:03
    Молодцы австрийцы. Наши бы после 2:0 уже лапки кверху бы подняли.
    Что-то в первом туре не подняли. А там соперник был не слабее и дома.
    Ссылка
    cooper
    online
      cooper, 27.06.2021 01:07
    +1
    ВАР-ВАР!
    Але ж всі хочуть справедливості. Міліметр, так! Але ж "туди". Є ж і зворотні ситуації. Це така епоха, нікуди дітися - рівняйтеся на межі оффсайду на міліметри. Якби ВАР був раніше, я думаю, що Філіппо Індзагі позбувся би половини своїх голів.
    Як зараз смішно дивитися на захисників, які танцюють у своїй штрафній танець з притиснутими за спину руками.
    Ссылка
    upiter8
    online
      upiter8, 27.06.2021 01:10
    0
    SuperleagueUkraine, 27.06.2021 00:38
    Австрия показала очень достойный футбол! Может наши не такие уж и слабые, просто наткнулись на топовый клуб.
    Кто на кого "наткнулся" покажет 29е число...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 27.06.2021 00:38
    0
    Сборная Италии по футболу установила новый мировой рекорд по продолжительности сухой серии на уровне национальных команд 1168 минут.
    Австрия соответственно её прервала и зафиксировала.
    Ссылка
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