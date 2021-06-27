Италия - Австрия - 2:1. Неожиданно тяжелая победа. Видео голов и обзор

В 22:00 стартовал второй матч 1/8 финала Евро-2020 между Италией и Австрией. В новости будут появляться голы, лучшие моменты и обзор встречи.
Италия выиграла 2:1.
Италия - Австрия 2:1. Обзор матча
Италия - Австрия 2:1. Гол Калайджича
Италия - Австрия 2:0. Гол Пессины
Италия - Австрия 1:0. Гол Кьезы
Италия - Австрия. Лучшие моменты первого тайма
События матча
|114'
|ГОЛ ! Мяч забил Саша Калайджич (Австрия).
|105'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттео Пессина (Италия).
|95'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Италия).
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Источник — Sport.ua
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