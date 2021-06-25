Италия — Австрия. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Евро-2020

В субботу, 26 июня, состоится поединок 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Италии и Австрии. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Италия

Сборная Италии играючи прошла свою группу А, одержав три победы из трех возможных при разнице забитых и пропущенных мячей 7-0. В первом матче итальянцы не пощадили Турцию — 3:0, во втором с таким же счетом разбили Швейцарию, ну а в третьем одолели Уэльс (1:0), не затратив при этом лишних сил.

Об Италии уже говорят как об одном из главных фаворитов текущего чемпионата Европы, но не рановато ли делать далекоидущие выводы? Группа у команды Роберто Манчини подобралась, прямо скажем, не самая сильная. Да, Италия довольно много забила и вовсе не пропустила, но в плей-офф ей придется куда сложнее.

Австрия

Национальная команда Австрии хорошо знакома украинским любителям футбола, ведь именно с ней сборная Украины встретилась в последнем туре группового этапа Евро и проиграла 0:1. До этого Австрия уверенно обыграла Северную Македонию (3:1) и уступила Нидерландам (0:2).

Стоит отметить, что Австрия — мощная и тактически гибкая команда, умеющая вовремя применять коллективный прессинг и создавать массу опасных моментов. Пожалуй, Австрия выглядит сильнее, чем любая из команд, которые были в группе у Италии. И своими шансами австрийцы намерены воспользоваться на все сто.

«Еще только выйдя в 1/8 финала, сразу же хочется пробиться в четвертьфинал. Мы полны решимости доехать и до Мюнхена. Пусть вероятность этого составляет всего лишь несколько процентов, но даже с такими шансами можно добиться многого в жизни», — отметил главный тренер сборной Австрии Франко Фода.

Ожидания

Как бы там ни было, Италия — явный фаворит противостояния, с чем согласны и все букмекеры. Но Австрия готова дать серьезный бой итальянской команде, австрийцы уже доказали, что умеют играть в современный футбол и не боятся именитых соперников. Слишком легкая победа в группе способна сыграть с итальянцами злую шутку. Если им достанется крепкий орешек, они могут и не успеть его разгрызть, ведь плей-офф ошибок не прощает.

Ориентировочные составы:

Италия: Доннарумма — Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола, Верратти, Жоржиньо, Барелла, Берарди, Иммобиле, Инсинье.

Австрия: Бахманн — Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Ильзанкер, Гриллич, Шлагер, Забитцер, Баумгартнер, Арнаутович.

Не сыграет: Пеллегрини (травма).

26 июня, суббота