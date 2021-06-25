Италия
0 : 0
Австрия
26.06.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Италия – Австрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Евро-2020

  • 25.06.2021 22:01
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Италия – Австрия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 июня, состоится поединок 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сразятся сборные Италии и Австрии. Матч Евро-2020 пройдет в Лондоне на поле стадиона «Уэмбли», начало в 22:00.

На месте сборной Австрии могла бы быть в субботу сборная Украины, если бы не проиграла в третьем туре группового этапа. Но имеем то, что имеем, а точнее, сборную Швеции. Сборная же Австрии, проиграв Нидерландам, но выиграв в Северной Македонии и Украины, попала в плей-офф на команду, которая по игре вполне оправдывает статус одного из фаворитов на победу в континентальном первенстве. Правда, группа, в которой, кроме подопечных Манчини, были Уэльс, Швейцария и Турция, не выглядела слишком сложной, поэтому все свои футбольные умения итальянцам придется показывать уже в матчах на вылет. И первый из них - в субботу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия - Австрия. 

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Источник — Sport.ua

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