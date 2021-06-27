Роберто МАНЧИНИ: «Ребята отдали все ради победы, даже когда совсем устали»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу «Скуадры Адзурры» в матче 1/8 финала против Австрии (2:1).

«Мы знали, что придется терпеть, потому что сборная Австрии - типичная команда, которая не позволяет играть остро. Замены у нас сыграли важную роль, но сегодня на полную выложились все. Я счастлив: ребята отдали все ради победы, даже когда совсем устали».

В 1/4 финала сборная Италии встретится с победителем матча Бельгия – Португалия.