В пятницу, 2 июля, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют национальные сборные Бельгии и Италии. Стартовый свисток словенского рефери Славко Винчича прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Обе сборные на групповом этапе выступили просто блестяще, одержав по три победы, и вышли в плей-офф, естественно, с первых мест. Италия в своем квинтете в матче-открытии турнира разгромила Турцию (3:0), затем с таким же исходом поиздевалась над Швейцарией (3:0), а в третьем туре минимально выиграла у Уэльса (1:0).

Бельгия, в свою очередь, в группе В уничтожила Россию (3:0), а также обыграла Данию (2:1) и Финляндию (2:0). Как видим, бельгийцы забили те же 7 мячей, что и «Скуадра Адзурра», с разницей лишь в том, что итальянцы еще и не пропустили ни одного гола.

А вот в 1/8 финала Италия не только пропустила первый мяч, но и была близка к вылету с чемпионата Европы. Во втором тайма поединка с Австрией (2:1) сначала был отменен гол Арнаутович из-за офсайда, а немного позже VAR не позволил австрийцам пробить пенальти в ворота Доннаруммы. Ну а в овертайме верх взяли подопечные Роберто Манчини, которые оказались банально свежее.

Бельгии соперник в первом матче стадии на выбывание на бумаге попался гораздо более опасный – сборная Португалии, которая выиграла предыдущий чемпионат Европы в 2016 году. В конце первого тайма Торган Азар забил гол, который оказался решающим. Во втором тайме португальцы выглядели намного интереснее, создали множество моментов, но заставить Тибо Куртуа достать мяч из сетки ворот не смогли.

Бельгия хоть и занимает первое место в рейтинге ФИФА, но пока не выигрывала чемпионаты Европы и мира. В 2018 году звездное поколение бельгийцев проиграло Франции в финале Мундиаля в России, следующего Евро смогут дождаться далеко не все звезды. Так что бельгийцы крайне мотивированы добиться триумфа.

Тем не менее, небольшим фаворитом букмекеры считают Италию, на её победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2,51. Однако не исключено, что все дойдет до серии пенальти, где было бы очень интересно посмотреть на дуэль Куртуа и Доннаруммы.

Ориентировочные составы

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Т. Азар, Витсель, Тилеманс, Менье, Мертенс, Лукаку, Карраско.

Италия: ﻿Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

2 июля, пятница