2 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 сошлись сборные Бельгии и Италии.
Поединок проходит в Мюнхене, игра началась в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Бельгия – Италия. Видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 0:1. Барелла, 31 мин.
ГОЛ! 0:2. Инсинье, 44 мин.
ГОЛ! 1:2. Лукаку, 45+2 мин (пен).
Видеообзор первого тайма.
События матча
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Инсинье (Италия).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Италия).
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Источник — Sport.ua
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