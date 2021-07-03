Бельгия
1 : 2
Италия
02.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бельгия – Италия – 1:2. Скуадра Адзурра в полуфинале! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Евро-2020

  • 03.07.2021 00:12
  • 4924 просмотра
  • 7 комментариев
Бельгия – Италия – 1:2. Скуадра Адзурра в полуфинале! Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

2 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 сошлись сборные Бельгии и Италии.

Поединок проходит в Мюнхене, игра началась в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок показывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Бельгия – Италия. Видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 0:1. Барелла, 31 мин.

ГОЛ! 0:2. Инсинье, 44 мин.

ГОЛ! 1:2. Лукаку, 45+2 мин (пен).

Видеообзор первого тайма.

События матча
45' ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
44' ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Инсинье (Италия).
31' ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Италия).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 03.07.2021 00:46
    0
    fedd1979, 02.07.2021 23:57
    Шкода, так це покоління бельгійців нічого й не виграє...
    А чому їх шкода? Там 80% реклами, ніж футбольного таланту!
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 03.07.2021 00:21
    0
    Правий Сектор, 03.07.2021 00:01
    Фінал Україна-Італія.
    Сб. Украины итак выше своей головы прыгнула: попадись ей по воле везения не пленные шведы, а более сильный соперник- и никакого 1/4 финала ЧЕ и близко бы не было для украинцев! Сборная - середнячок, не более того...
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 03.07.2021 00:07
    -8
    Правий Сектор, 03.07.2021 00:01
    Фінал Україна-Італія.
    С чего бы это? Ну какой даже полуфинал для сб. Украины, о чем вы? Мечтать- не вредно, но есть реальность... Сб. Англии- мощные ребята!
    Ссылка
    Dozor
    online
      Dozor, 03.07.2021 00:03
    0
    Смотря этот матч, создавалось впечатление что матч Украина -Швеция это как первая лига (((
    Ссылка
    Правий Сектор
      Правий Сектор, 03.07.2021 00:01
    0
    Фінал Україна-Італія.
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 02.07.2021 23:59
    0
    Бельгийцы итак липовый пеналь забили- поделом им! Сб. Бельгии, несомненно, очень сильна, но непонятно, по каким критериям Бельгия- первая в рейтинге ФИФА... Итальянцев с заслуженной победой!
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 02.07.2021 23:57
    0
    Шкода, так це покоління бельгійців нічого й не виграє...
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 03.07.2021 00:46
    0
    fedd1979, 02.07.2021 23:57
    Шкода, так це покоління бельгійців нічого й не виграє...
    А чому їх шкода? Там 80% реклами, ніж футбольного таланту!
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 03.07.2021 00:21
    0
    Правий Сектор, 03.07.2021 00:01
    Фінал Україна-Італія.
    Сб. Украины итак выше своей головы прыгнула: попадись ей по воле везения не пленные шведы, а более сильный соперник- и никакого 1/4 финала ЧЕ и близко бы не было для украинцев! Сборная - середнячок, не более того...
    Ссылка
    Dozor
    online
      Dozor, 03.07.2021 00:03
    0
    Смотря этот матч, создавалось впечатление что матч Украина -Швеция это как первая лига (((
    Ссылка
    Правий Сектор
      Правий Сектор, 03.07.2021 00:01
    0
    Фінал Україна-Італія.
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 02.07.2021 23:59
    0
    Бельгийцы итак липовый пеналь забили- поделом им! Сб. Бельгии, несомненно, очень сильна, но непонятно, по каким критериям Бельгия- первая в рейтинге ФИФА... Итальянцев с заслуженной победой!
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 02.07.2021 23:57
    0
    Шкода, так це покоління бельгійців нічого й не виграє...
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