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Чемпионат Европы
16 мая 2024, 16:02 | Обновлено 16 мая 2024, 16:08
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Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

16 мая 2024, 16:02 | Обновлено 16 мая 2024, 16:08
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Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Getty Images/Global Images Ukraine

С 14 июня по 14 июля 2024 года на 10 стадионах Германии пройдут матчи финальной части Евро-2024.

В групповом раунде примут участие 24 сборные, которые распределены на шесть групп по четыре команды.

Волей жребия сборная Украины под руководством Сергея Реброва попала в группу Е, где вместе с командами Бельгии, Словакии и Румынии поборется за выход в раунд плей–офф.

Групповой этап

Команды, занявшие первые и вторые места, а также 4 лучших из занявших третьи места в квартетах, выйдут в 1/8 финала.

Группа A

14.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Германия − Шотландия

15.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Венгрия – Швейцария

19.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Германия − Венгрия

19.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Шотландия − Швейцария

23.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Швейцария − Германия

23.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Шотландия – Венгрия

Группа В

15.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Испания − Хорватия

15.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Италия – Албания

19.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Хорватия − Албания

20.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Испания – Италия

24.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Албания − Испания

24.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Хорватия – Италия

Группа С

16.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Словения − Дания

16.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Сербия – Англия

20.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Словения − Сербия

20.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Дания – Англия

25.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Англия − Словения

25.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Дания – Сербия

Группа D

16.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Польша − Нидерланды

17.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Австрия – Франция

21.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Польша − Австрия

21.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Нидерланды – Франция

25.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Нидерланды − Австрия

25.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Франция – Польша

Группа Е

17.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Румыния − УКРАИНА

17.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Бельгия – Словакия

21.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Словакия − УКРАИНА

22.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Бельгия – Румыния

26.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Словакия − Румыния

26.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) УКРАИНА – Бельгия

Группа F

18.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Турция − Грузия

18.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Португалия – Чехия

22.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Грузия − Чехия

22.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Турция – Португалия

26.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Грузия − Португалия

26.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Чехия – Турция

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