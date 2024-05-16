Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля
С 14 июня по 14 июля 2024 года на 10 стадионах Германии пройдут матчи финальной части Евро-2024.
В групповом раунде примут участие 24 сборные, которые распределены на шесть групп по четыре команды.
Волей жребия сборная Украины под руководством Сергея Реброва попала в группу Е, где вместе с командами Бельгии, Словакии и Румынии поборется за выход в раунд плей–офф.
Групповой этап
Команды, занявшие первые и вторые места, а также 4 лучших из занявших третьи места в квартетах, выйдут в 1/8 финала.
Группа A
14.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Германия − Шотландия
15.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Венгрия – Швейцария
19.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Германия − Венгрия
19.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Шотландия − Швейцария
23.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Швейцария − Германия
23.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Шотландия – Венгрия
Группа В
15.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Испания − Хорватия
15.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Италия – Албания
19.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Хорватия − Албания
20.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Испания – Италия
24.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Албания − Испания
24.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Хорватия – Италия
Группа С
16.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Словения − Дания
16.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Сербия – Англия
20.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Словения − Сербия
20.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Дания – Англия
25.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Англия − Словения
25.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Дания – Сербия
Группа D
16.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Польша − Нидерланды
17.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Австрия – Франция
21.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Польша − Австрия
21.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Нидерланды – Франция
25.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Нидерланды − Австрия
25.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Франция – Польша
Группа Е
17.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Румыния − УКРАИНА
17.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Бельгия – Словакия
21.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Словакия − УКРАИНА
22.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Бельгия – Румыния
26.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Словакия − Румыния
26.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) УКРАИНА – Бельгия
Группа F
18.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Турция − Грузия
18.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Португалия – Чехия
22.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Грузия − Чехия
22.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Турция – Португалия
26.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Грузия − Португалия
26.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Чехия – Турция
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