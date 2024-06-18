Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля
С 14 июня по 14 июля 2024 года на 10 стадионах Германии пройдут матчи финальной части Евро-2024.
В групповом раунде примут участие 24 сборные, которые распределены на шесть групп по четыре команды.
Волей жребия сборная Украины под руководством Сергея Реброва попала в группу Е, где вместе с командами Бельгии, Словакии и Румынии поборется за выход в раунд плей–офф.
Групповой этап
Команды, занявшие первые и вторые места, а также 4 лучших из занявших третьи места в квартетах, выйдут в 1/8 финала.
Группа A
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Германия
|1
|1
|0
|0
|5 − 1 (+4)
|3
|2
|Швейцария
|1
|1
|0
|0
|3 − 1 (+2)
|3
|3
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|1 − 3 (-2)
|0
|4
|Шотландия
|1
|0
|0
|1
|1 − 5 (-4)
|0
14.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Германия − Шотландия – 5:1
15.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Венгрия – Швейцария – 1:3
19.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Германия − Венгрия
19.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Шотландия − Швейцария
23.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Швейцария − Германия
23.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Шотландия – Венгрия
Группа В
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Испания
|1
|1
|0
|0
|3 − 0 (+3)
|3
|2
|Италия
|1
|1
|0
|0
|2 − 1 (+1)
|3
|3
|Албания
|1
|0
|0
|1
|1 − 2 (-1)
|0
|4
|Хорватия
|1
|0
|0
|1
|0 − 3 (-3)
|0
15.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Испания − Хорватия – 3:0
15.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Италия – Албания – 2:1
19.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Хорватия − Албания
20.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Испания – Италия
24.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Албания − Испания
24.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Хорватия – Италия
Группа С
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Англия
|1
|1
|0
|0
|1 – 0 (+1)
|3
|2
|Дания
|1
|0
|1
|0
|1 – 1 (0)
|1
|3
|Словения
|1
|0
|1
|0
|1 – 1 (0)
|1
|4
|Сербия
|1
|0
|0
|1
|0 – 1 (-1)
|0
16.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Словения − Дания – 1:1
16.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Сербия – Англия – 0:1
20.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Словения − Сербия
20.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Дания – Англия
25.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Англия − Словения
25.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Дания – Сербия
Группа D
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Нидерланды
|1
|1
|0
|0
|2 – 1 (+1)
|3
|2
|Франция
|1
|1
|0
|0
|1 – 0 (+1)
|3
|3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1 – 2 (-1)
|0
|4
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|0 – 1 (-1)
|0
16.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Польша − Нидерланды – 1:2
17.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Австрия – Франция – 0:1
21.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Польша − Австрия
21.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Нидерланды – Франция
25.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Нидерланды − Австрия
25.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Франция – Польша
Группа Е
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Румыния
|1
|1
|0
|0
|3 – 0 (+3)
|3
|2
|Словакия
|1
|1
|0
|0
|1 – 0 (+1)
|3
|3
|Бельгия
|1
|0
|0
|1
|0 – 1 (-1)
|0
|4
|УКРАИНА
|1
|0
|0
|1
|0 – 3 (-3)
|0
17.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Румыния − УКРАИНА – 3:0
17.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Бельгия – Словакия – 0:1
21.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Словакия − УКРАИНА
22.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Бельгия – Румыния
26.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Словакия − Румыния
26.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) УКРАИНА – Бельгия
Группа F
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Турция
|1
|1
|0
|0
|3 − 1 (+2)
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|0
|0
|2 − 1 (+1)
|3
|3
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|1 − 2 (-1)
|0
|4
|Грузия
|1
|0
|0
|1
|1 − 3 (-2)
|0
18.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Турция − Грузия – 3:1
18.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Португалия – Чехия – 2:1
22.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Грузия − Чехия
22.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Турция – Португалия
26.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Грузия − Португалия
26.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Чехия – Турция
Плей-офф
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