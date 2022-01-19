Зимние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Предлагаем вниманию читателей результаты и расписание контрольных матчей команд украинской Премьер-лиги на зимних учебно-тренировочных сборах в 2022 году.
ОБНОВЛЯЕТСЯ
|Клуб
|Первый сбор
|Второй сбор
|
Выход из отпуска:
|
16.01 - (Турция)
Контрольные матчи:
24.01. Шахтер – Вольфсбергер (Австрия)
28.01. Шахтер – Шахтер Солигорск (Беларусь)
31.01. Шахтер – Црвена Звезда (Сербия)
|
Неизвестно
|
Выход из отпуска:
|
17.01 - 27.01 (Испания)
Контрольные матчи:
19.01. Динамо – Реал Мурсия (Испания)
22.01. Динамо – Расинг Унион (Люксембург)
24.01. Динамо – Кальмар (Швеция)
26.01. Динамо – Буде-Глимт (Норвегия)
|
Турция
Контрольные матчи:
10.02. Динамо – Широки Бриег (Босния и Герцеговина)
|
Выход из отпуска:
|
23.01 - 06.02 (Турция)
|
09.01 - 23.02 (Турция)
|
Выход из отпуска:
|
16.01 - 01.02 (Турция)
Контрольные матчи:
19.01. Заря – Погонь (Польша)
20.01. Заря – (соперник будет известен позже)
23.01. Заря – Актобе (Казахстан)
27.01. Заря – Ракув (Польша)
31.01. Заря – Спартак Суботица (Сербия)
|
05.02 - 17.02 (Турция)
Контрольные матчи:
|
Выход из отпуска:
|
22.01 - 18.02 (Турция)
Контрольные матчи:
09.02. Ворскла – ЛКС (Польша)
|
Не запланирован
|
Выход из отпуска:
|
19.01 - (Турция)
|Неизвестно
|
Выход из отпуска:
|
16.01 - 10.01 (Украина)
|11.02 - (Турция)
|
Выход из отпуска:
18.01
|
21.01 - 27.01 (Ковалевка)
|
28.01 - 18.02 (Турция)
Контрольные матчи:
01.02. Колос – Радник (Сербия)
05.02. Колос – Рудар (Черногория)
11.02. Колос – Каспий (Казахстан)
12.02. Колос – Сараево (Босния и Герцеговина)
17.02. Колос – Левадия (Эстония)
Запланировано еще 2 спарринга
|
Выход из отпуска:
|
18.01 - 18.02 (Турция)
Контрольные матчи:
24.01. Верес – Градец-Кралове (Чехия)
29.01. Верес – Карвина (Чехия)
02.02. Верес – Спартак Суботица (Сербия)
03.02. Верес – Полесье
07.02. Верес – Левски (Болгария)
08.02. Верес – Металлист
10.02. Верес – Вележ (Босния и Герцеговина)
12.02. Верес – Черноморец Одесса
|Не запланирован
|
Выход из отпуска:
|
26.01 - (Турция)
|Неизвестно
|
Выход из отпуска:
|
10.01 - 30.01 (Винники)
Контрольные матчи:
Запланировано 4 спарринга
|
30.01 - 21.02 (Турция)
Контрольные матчи:
Запланировано 8 спаррингов
|
Выход из отпуска:
|
16.01 - 17.02 (Турция)
Контрольные матчи:
22.01. Львов – Хортберг (Австрия)
24.01. Львов – Татран (Словакия)
26.01. Львов – Динамо Тбилиси (Грузия)
28.01. Львов – Теплице (Чехия)
30.01. Львов – Раднички (Сербия)
07.02. Львов – Чиксереда (Румыния)
Запланировано еще 2 спарринга
|
Не запланирован
|
Выход из отпуска:
|
09.01 - 27.01 (Турция)
Контрольные матчи:
15.01. Черноморец – Университатя (Румыния) – отменен
18.01. Черноморец – Лехия (Польша) – 0:0
18.01. Черноморец – Лехия (Польша) – 2:0
19.01. Черноморец – Мезекевешд (Венгрия) – отменен
22.01. Черноморец – Дрита (Косово)
23.01. Черноморец – Приштина (Косово)
26.01. Черноморец – Шкупи (Северная Македония)
Еще один соперник уточняется
|
31.01 - 18.02 (Турция)
Контрольные матчи:
04.02. Черноморец – Металлист
07.02. Черноморец – Полесье
12.02. Черноморец – Верес
|
Выход из отпуска:
|15.01 - 27.02 (Украина)
|
28.02 - (Турция)
Контрольные матчи:
30.01. Ингулец – ЦСКА София (Болгария)
03.02. Ингулец – Чукарички (Сербия)
07.02. Ингулец – Дила (Грузия)
10.02. Ингулец – Медзь (Польша)
13.02. Ингулец – Астана (Казахстан)
16.02. Ингулец – Кривбасс (Украина)
18.02. Ингулец – Видзев (Польша)
|
Выход из отпуска:
|
14.01 - 31.01 (Закарпатье)
Контрольные матчи:
22.01. Минай – Дебрецен (Венгрия)
28.01. Минай – Ужгород
|01.02 - (Турция)
|
Выход из отпуска:
|
25.01 - (Турция)
Контрольные матчи:
29.01. Мариуполь – Вождовац (Сербия)
02.02. Мариуполь – Широки Бриег (Босния и Герцеговина)
06.02. Мариуполь – Силекс (Северная Македония)
14.02. Мариуполь – Астана (Казахстан)
19.02. Мариуполь – Карпаты Львов
|Неизвестно
Денис Шаховец, Sport.ua
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