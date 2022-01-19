Зимние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

  • 19.01.2022 11:00
  • 700 просмотров
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Зимние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
© ФК Шахтер Донецк

Предлагаем вниманию читателей результаты и расписание контрольных матчей команд украинской Премьер-лиги на зимних учебно-тренировочных сборах в 2022 году.

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Клуб Первый сбор Второй сбор

Выход из отпуска:

13.01

16.01 - (Турция)

Контрольные матчи:

24.01. Шахтер – Вольфсбергер (Австрия)

28.01. Шахтер – Шахтер Солигорск (Беларусь)

31.01. Шахтер – Црвена Звезда (Сербия)

Неизвестно

Выход из отпуска:

14.01

17.01 - 27.01 (Испания)

Контрольные матчи:

19.01. Динамо – Реал Мурсия (Испания)

22.01. Динамо – Расинг Унион (Люксембург)

24.01. Динамо – Кальмар (Швеция)

26.01. Динамо – Буде-Глимт (Норвегия)

Турция

Контрольные матчи:

10.02. Динамо – Широки Бриег (Босния и Герцеговина)

Выход из отпуска:

17.01

23.01 - 06.02 (Турция)

09.01 - 23.02 (Турция)

Выход из отпуска:

10.01

16.01 - 01.02 (Турция)

Контрольные матчи:

19.01. Заря – Погонь (Польша)

20.01. Заря – (соперник будет известен позже)

23.01. Заря – Актобе (Казахстан)

27.01. Заря – Ракув (Польша)

31.01. Заря – Спартак Суботица (Сербия)

05.02 - 17.02 (Турция)

Контрольные матчи:

Выход из отпуска:

17.01

22.01 - 18.02 (Турция)

Контрольные матчи:

09.02. Ворскла – ЛКС (Польша)

Не запланирован

Выход из отпуска:

10.01

19.01 - (Турция)

 Неизвестно

Выход из отпуска:

16.01

16.01 - 10.01 (Украина)

 11.02 - (Турция)

Выход из отпуска:

18.01

21.01 - 27.01 (Ковалевка)

28.01 - 18.02 (Турция)

Контрольные матчи:

01.02. Колос – Радник (Сербия)

05.02. Колос – Рудар (Черногория)

11.02. Колос – Каспий (Казахстан)

12.02. Колос – Сараево (Босния и Герцеговина)

17.02. Колос – Левадия (Эстония)

Запланировано еще 2 спарринга

Выход из отпуска:

12.01

18.01 - 18.02 (Турция)

Контрольные матчи:

24.01. Верес – Градец-Кралове (Чехия)

29.01. Верес – Карвина (Чехия)

02.02. Верес – Спартак Суботица (Сербия)

03.02. Верес – Полесье

07.02. Верес – Левски (Болгария)

08.02. Верес – Металлист

10.02. Верес – Вележ (Босния и Герцеговина)

12.02. Верес – Черноморец Одесса

 Не запланирован

Выход из отпуска:

13.01

26.01 - (Турция)

 Неизвестно

Выход из отпуска:

09.01

10.01 - 30.01 (Винники)

Контрольные матчи:

Запланировано 4 спарринга

30.01 - 21.02 (Турция)

Контрольные матчи:

Запланировано 8 спаррингов

Выход из отпуска:

10.01

16.01 - 17.02 (Турция)

Контрольные матчи:

22.01. Львов – Хортберг (Австрия)

24.01. Львов – Татран (Словакия)

26.01. Львов – Динамо Тбилиси (Грузия)

28.01. Львов – Теплице (Чехия)

30.01. Львов – Раднички (Сербия)

07.02. Львов – Чиксереда (Румыния)

Запланировано еще 2 спарринга

Не запланирован

 

Выход из отпуска:

09.01

09.01 - 27.01 (Турция)

Контрольные матчи:

15.01. Черноморец – Университатя (Румыния) – отменен

18.01. Черноморец – Лехия (Польша) – 0:0

18.01. Черноморец – Лехия (Польша) – 2:0

19.01. Черноморец – Мезекевешд (Венгрия) – отменен

22.01. Черноморец – Дрита (Косово)

23.01. Черноморец – Приштина (Косово)

26.01. Черноморец – Шкупи (Северная Македония)

Еще один соперник уточняется

31.01 - 18.02 (Турция)

Контрольные матчи:

04.02. Черноморец – Металлист

07.02. Черноморец – Полесье

12.02. Черноморец – Верес

Выход из отпуска:

15.01

 15.01 - 27.02 (Украина)

28.02 - (Турция)

Контрольные матчи:

30.01. Ингулец – ЦСКА София (Болгария)

03.02. Ингулец – Чукарички (Сербия)

07.02. Ингулец – Дила (Грузия)

10.02. Ингулец – Медзь (Польша)

13.02. Ингулец – Астана (Казахстан)

16.02. Ингулец – Кривбасс (Украина)

18.02. Ингулец – Видзев (Польша)

Выход из отпуска:

14.01

14.01 - 31.01 (Закарпатье)

Контрольные матчи:

22.01. Минай – Дебрецен (Венгрия)

28.01. Минай – Ужгород

 01.02 - (Турция)

Выход из отпуска:

17.01

25.01 - (Турция) 

Контрольные матчи:

29.01. Мариуполь – Вождовац (Сербия)

02.02. Мариуполь – Широки Бриег (Босния и Герцеговина)

06.02. Мариуполь – Силекс (Северная Македония)

14.02. Мариуполь – Астана (Казахстан)

19.02. Мариуполь – Карпаты Львов

 Неизвестно

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

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