Рух уверенно обыграл Валмиеру на сборах

«Рух» в рамках очередного спарринга на собрании в Турции обыграл клуб латвийской лиги «Валмиера». Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами отличились Роман Карасюк и Ярослав Карабин.
«Рух» (Львов) – «Валмиера» (Валмиера) – 2:0 (1:0).
Голы: Карасюк, 4, Карабин, 47 (пен).
«Рух» (Львов): Ледвий, Лях, Холод, Диав, Роман, Карасюк, Мартынюк, Бойчук, Литвиненко, Рунич, Карабин.
Напомним, до этого «Рух» одержал волевую победу над чемпионами Эстонии.
Источник — Sport.ua
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