Львовский Рух одержал волевую победу над чемпионами Эстонии

В очередном товарищеском матче в Турции львовский «Рух» победил эстонскую «Левадию» – 2:1. За команду УПЛ забивали Плюмен и Климчук.

Во втором товарищеском матче игрового дня соперником «Рух» был чемпион Эстонии – «Левадия». В первом тайме подопечные Леонида Кучука создали несколько моментов – сначала Федорчук пробил рядом со штангой после навеса. А на 29-й минуте Климчук издалека пробил в дальний угол, голкипер соперника с трудом справился с ударом. Уже через минуту игрок «Левадии» нанес сильный удар из-за пределов штрафной – без шансов для Панькива – 0:1.

Во второй половине встречи руховцы продолжили давить на ворота соперника. На 61-й минуте Диав пробивал головой, но голкипер «Левадии» справился с ударом. А на 76-й уже штанга выручила соперника после удара Плюмена. Но «желто-черные» не опускали рук – в конце матча Климчук заработал пенальти, а Плюмен уверенно реализовал его. А уже в дополнительное время Климчук забил головой после подачи углового от Плюмена. Волевая победа – 2:1.

Товарищеский матч

6 февраля 2022 года. Белек (Турция)

«Рух» (Львов, Украина) – «Левадия» (Таллин, Эстония) – 2:1

Голы: Плюмен, 87 (пен.), Климчук, 90+1.

Рух: Панькив, Файе, Диав, Дидык, Сыч, Сапуга, Федорчук, Плюмен, Эдсон (Рунич, 65), Бойчук (Притула, 65), Климчук.