Рух Львов
2 : 1
Левадия
06.02.2022, FT

Львовский Рух одержал волевую победу над чемпионами Эстонии

За украинскую команду в игре против «Левадии» забивали Плюмен и Климчук

  • 06.02.2022 21:17
  • 449 просмотров
  • 0 комментариев
Львовский Рух одержал волевую победу над чемпионами Эстонии
© ФК Рух Львов

В очередном товарищеском матче в Турции львовский «Рух» победил эстонскую «Левадию» – 2:1. За команду УПЛ забивали Плюмен и Климчук.

Во втором товарищеском матче игрового дня соперником «Рух» был чемпион Эстонии – «Левадия». В первом тайме подопечные Леонида Кучука создали несколько моментов – сначала Федорчук пробил рядом со штангой после навеса. А на 29-й минуте Климчук издалека пробил в дальний угол, голкипер соперника с трудом справился с ударом. Уже через минуту игрок «Левадии» нанес сильный удар из-за пределов штрафной – без шансов для Панькива – 0:1.

Во второй половине встречи руховцы продолжили давить на ворота соперника. На 61-й минуте Диав пробивал головой, но голкипер «Левадии» справился с ударом. А на 76-й уже штанга выручила соперника после удара Плюмена. Но «желто-черные» не опускали рук – в конце матча Климчук заработал пенальти, а Плюмен уверенно реализовал его. А уже в дополнительное время Климчук забил головой после подачи углового от Плюмена. Волевая победа – 2:1.

Товарищеский матч

6 февраля 2022 года. Белек (Турция)

«Рух» (Львов, Украина) – «Левадия» (Таллин, Эстония) – 2:1

Голы: Плюмен, 87 (пен.), Климчук, 90+1.

Рух: Панькив, Файе, Диав, Дидык, Сыч, Сапуга, Федорчук, Плюмен, Эдсон (Рунич, 65), Бойчук (Притула, 65), Климчук.

Источник — ФК Рух Львов

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности