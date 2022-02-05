А что будет в УПЛ? Десна проиграла Оболони и Чернигову в спаррингах

Команда Александра Рябоконя переживает непростые времена

  • 05.02.2022 21:58
  • 814 просмотров
  • 1 комментарий
А что будет в УПЛ? Десна проиграла Оболони и Чернигову в спаррингах
© ФК Десна Чернигов

Черниговская «Десна», которая понесла большие кадровые потери из-за проблем с финансированием, с 16 января по 10 февраля тренируется в Украине, а на зарубежный сбор в Турцию отправится 11 февраля.

В Украине команда Александра Рябоконя успела провести три контрольных поединка с клубами низших дивизионов, и все они завершились неудачно. С «Левым берегом» «северяне» сыграли вничью, а «Оболони» и «Чернигову» проиграли.

Контрольные матчи:

25.01. «Десна» – Левый берег (Киев) – 1:1

29.01. «Десна» – Оболонь (Киев) – 0:1

05.02. «Десна» – Чернигов (Чернигов) – 0:1

Зимние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Met_Kh, 05.02.2022 22:17
    -3
    эта десна ни о чем мы их в Харькове насиловали.
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