А что будет в УПЛ? Десна проиграла Оболони и Чернигову в спаррингах

Черниговская «Десна», которая понесла большие кадровые потери из-за проблем с финансированием, с 16 января по 10 февраля тренируется в Украине, а на зарубежный сбор в Турцию отправится 11 февраля.
В Украине команда Александра Рябоконя успела провести три контрольных поединка с клубами низших дивизионов, и все они завершились неудачно. С «Левым берегом» «северяне» сыграли вничью, а «Оболони» и «Чернигову» проиграли.
Контрольные матчи:
25.01. «Десна» – Левый берег (Киев) – 1:1
29.01. «Десна» – Оболонь (Киев) – 0:1
05.02. «Десна» – Чернигов (Чернигов) – 0:1
Зимние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Источник — Sport.ua
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