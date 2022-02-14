Мариуполь проиграл Астане товарищеский матч, в котором было забито 5 голов

14 февраля «Мариуполь» провел первый спарринг на втором сборе в Белеке. Соперником стала одна из сильнейших команд Казахстана – «Астана».

Казахстанская команда лучше начала матч, и уже на 2-й минуте Педро Эуженио открыл счет. Еще в нескольких моментах хорошо сыграл Гальчук. Постепенно азовцы перехватили инициативу, и Заруцкому пришлось демонстрировать свое мастерство. В конце тайма мариупольцы сравняли счет. Кулаков хладнокровно реализовал пенальти, который заработал Гулько.

В начале второго тайма мариупольцы вышли вперед. Драмбаев перехватил мяч на своей половине поля и совершил рейд к чужим воротам, который завершил острым прострелом. С ударом Вьюнника голкипер «Астана» справился, а вот Михаилу Хромею уже никто не мог помешать отправить мяч в ворота.

Однако затем в обоюдоострой борьбе «Астана» забила два мяча и одержала победу со счетом 3:2.

Товарищеский матч

14 февраля. Белек (Турция). «Титаник»

«Мариуполь» (Украина) – «Астана» (Казахстан) – 2:3

Голы: Эуженио, 2 (0:1). Кулаков, 39, пен (1:1). Хромей, 49 (2:1). Ховханнисян, 57 (2:2). Куат, 71 (2:3).

«Мариуполь» (1 тайм): Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Быков, Меличенко, Чех, Гулько, Мишнев, Кащук, Топалов, Кулаков.

«Мариуполь» (2 тайм): Турбаевский, Холод, Удод, Козик, Драмбаев, Петерман, игрок на просмотре, Хромей, Микитишин, Вьюнник, Гончарук.

Главный тренер – Остап Маркевич.

«Астана»: Заруцкий, Рахманов, Гарсия, Перцух, Сагнаев, Томасов, Ховханнисян, Бескоровайный, Аимбетов, Эуженио, Джереми.

Главный тренер – Срджан Благоевич.