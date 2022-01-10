Мариуполь проведет спарринг с Астаной

25 января подопечные Остапа Маркевича отправятся на зарубежный этап подготовки – в Турцию.

Третьим спарринг-партнером азовцев в Турции станет «Астана» из Казахстана. Этот поединок запланирован на 14 февраля.

Также мариупольцы померяются силами с «Вождовацом» из Сербии (29 января) и ФК «Широки Брег» (Босния и Герцеговина) - 2 февраля. Еще с двумя потенциальными соперниками ведутся переговоры.

Напомним, что в 19-м туре чемпионата УПЛ «Мариуполь» 28 февраля сыграет в гостях с «Черноморцем».