В очередном товарищеском поединке ан учебно-тренировочном сборе в Турции «Мариуполь» потерпел поражение от казахстанской «Астаны» (2:3).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Мариуполь» — «Астана» — 2:3
Голы: Кулаков, 39, с пенальти, Хромей, 49 — Эуженио, 2, Ховханнисян, 57, Куат, 71
Источник — ФК Мариуполь
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