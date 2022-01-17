Десна начала подготовку ко второй части сезона

16 января футболисты черниговской «Десны» вышли из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона.
Команда собралась на учебно-тренировочной базе стадиона имени Юрия Гагарина и провела втягивающую тренировку.
О том, где команда Александра Рябоконя проведет учебно-тренировочные сборы, пока неизвестно
Читайте также: «Десну» ждут санкции. ФИФА обязал клуб выплатить 0,4 млн долларов
Источник — ФК Десна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.