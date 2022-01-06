Десну ждут санкции. ФИФА обязал клуб выплатить 0,4 млн долларов

У черниговской «Десны» возникли серьезные проблемы. ФИФА приняла решение по ситуации, связанной с невыплатой клубом долгов перед бывшим футболистом команды – румынским легионером Константином Димой.

Решением Палаты по разрешению споров ФИФА черниговский клуб обязан в ближайшее время выплатить игроку точную сумму в размере 407,6 тысяч долларов США. В противном случае «Десне» грозят серьезные санкции.

При этом у клуба накопились и другие долги, не только спортивные. Руководство занимает выжидательную позицию, в то же время ряд игроков уже покинули команду. Еще у целой группы футболистов контракты заканчиваются летом нынешнего года, и продлевать их игроки не планируют.

Константин Дима перешел в «Десну» в январе прошлого года из «Астры» за 100 тысяч евро. Сыграв за черниговчан всего 1 минуту в УПЛ, румынский защитник летом в качестве свободного агента покинул клуб и ныне является игроком клуба УТА из города Арад.

Артем ФРАНКОВ: «Десна получит трансферный бан»