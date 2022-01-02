Артем ФРАНКОВ: «Десна получит трансферный бан»

Черниговская «Десна» в ближайшее время, вероятно, получит запрет на регистрацию новых футболистов в качестве санкции за долги перед бывшим игроком – румыном Константином Димой.

Об этом в своем телеграм-канале написал журналист Артем Франков: «Подарок под елку: «Десна» получит трансферный бан за долги перед тем самым румыном, который ни разу за нее не сыграл да так и остался загадкой».

Примечательно, что на Youtube Франков уточнил, что вопрос о закрытии клуба из Чернигова не поднимается, и команда доиграет сезон в УПЛ. Вероятнее всего, в вопросе комплектации придется полагаться на футболистов из юношеской команды, хотя качество последних вызывает вопросы, ведь «Десна» занимает последнее место в чемпионате Украины U-19.

Напомним, Константин Дима перешел в «Десну» в январе нынешнего года из «Астры» за 100 тысяч евро. Не сыграв ни одного матча за черниговчан, румын летом в качестве свободного агента покинул клуб, и ныне является игроком клуба УТА из города Арад.