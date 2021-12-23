Десна разваливается на глазах. Но в клубе, кажется, не хотят этого замечать

Черниговская «Десна», кажется, взяла моду становиться одной из ключевых тем во время продолжительных пауз в украинском футболе. Симпатичная команда, которую буквально по крупицам создавал Александр Рябоконь, ныне переживает откровенный кризис, который непонятно чем и когда завершится. Казалось бы, на зимнюю паузу «Десна» ушла на седьмом месте в турнирной таблице УПЛ, и болельщикам команды не о чем всерьез волноваться, однако различные слухи все настырнее «загоняют» черниговчан в какие-то абсолютно невзрачные ситуации и неприятные субстанции.

Буквально на днях в прессе с подачи одного из Youtube-каналов была растиражирована информация о том, что владелец «Десны» окончательно охладел к этому проекту, и собирается едва ли не его прикрывать, а взамен продолжить инвестировать в футбол в России, где якобы у него есть интерес к подмосковным «Химкам». Достаточно оперативно в информационное пространство вышел президент «Десны» Владимир Левин, который опроверг подобные слухи и заявил, что в клубе планируют осуществлять футбольную деятельность и в дальнейшем, в частности, ныне готовится проведение зимних тренировочных сборов в Турции.

Впрочем, как это часто бывает в подобных ситуациях, правду наверняка стоит искать где-то посередине. Абсолютно очевидным является тот факт, что та «Десна», которую Александр Рябоконь в очередной раз буквально «слепил на коленке» за конец лета и осень нынешнего года, перестает существовать буквально у нас на глазах. Ключевым маркером этого является уход нескольких фундаментальных игроков и, в первую очередь, плеймейкера Андрея Тотовицкого.

Несмотря на то, что еще неделю назад президент «Десны» Левин заявлял, что в клубе остаются все, с Тотовицким договориться о продлении контракта все-таки не удалось. И это ситуация, красноречиво свидетельствующая о состоянии дел в черниговском клубе. Про долги по зарплатам, которые то нарастают, то вроде как сокращаются, наслышаны, пожалуй, даже те, кто интересуется футболом весьма поверхностно – уж больно набившая оскомину это тема.

Гораздо хуже другое – еще летом пресс-аташе «Десны» Александр Шевченко в прессе подчеркивал, что у клуба есть предложения по ряду футболистов, среди которых конкретно фигурировали фамилии Тотовицкого и Будковского. Уже тогда, учитывая кризисную ситуацию и наличие проблем со своевременной выплатой зарплаты, четко угадывался дальнейший ход событий – уход футболистов зимой, по истечению сроков действия контрактов. Но в итоге случился абсолютно дивный с точки зрения решений менеджмента расклад – летом Тотовицкого и Будковского не продали (суть даже не в сумме потенциальных трансферов, а в самом факте привлечения за их счет хоть каких-то денег в бюджет клуба, которые можно было бы потратить, в том числе, и на погашение долгов по зарплатам), а спустя несколько месяцев оба покинули Чернигов в качестве свободных агентов.



ФК Десна. Филипп Будковский

Почему оба? Потому что уже на следующий день после ухода Тотовицкого «Десна» заявила и про расхождение дальнейших путей-дорог с Будковским. А ведь на Transfermarkt оба этих игрока входили в когорту наиболее дорогостоящих в составе черниговчан на текущий сезон. Понятное дело, что речь идет исключительно об оценочной стоимости, и на рынке за футболистов с истекающими контрактами никто бы даже летом слишком много не дал, но сумму в 500 тысяч евро за обоих, кажется, можно было бы выручить весьма легко.

Следом за Тотовицким и Будковским, вероятно, покинет Чернигов и еще один топ-игрок современной «Десны» - Владлен Юрченко, хотя ситуация с ним изначально выглядела не столь очевидной. Атакующий полузащитник, который летом покинул «Зарю», банально так и не сумел найти подходящий вариант на рынке и, чтобы не оказаться совсем не у дел, в сентябре подмахнул годичное соглашение с «Десной». Было очевидно, что для команды Рябоконя Юрченко – это краткосрочный вариант для усиления, на котором слишком маловероятен трансферный заработок. Именно поэтому за возможное расставание с Юрченко «Десну» вряд ли стоит и можно хоть как-то журить – все изначально прекрасно понимали, на что идут в этой сделке.

Уход пятерых (к троим упоминаемым выше стоит добавить Сергея Болбата, чья аренда из «Шахтера» рассчитана до 31 декабря, и Левана Арвеладзе, контракт которого истекает в последний календарный день нынешнего года) важных для первой команды футболистов зимой может стать очередной «задачей со звездочкой» для Александра Рябоконя и селекционеров клуба.

Но куда важнее сейчас говорить даже не о сиюминутных проблемах, а о стратегических, которые вырисовываются на горизонте для «Десны» все более и более отчетливо. Дело в том, что летом следующего года сразу у одиннадцати футболистов первой команды истекают сроки действия контрактов с клубом! Что делает менеджмент в этой ситуации? Сложно сказать, но по факту ни одного нового договора с кем-то из важных игроков подписано так и не было.

Это значит, что в конце сезона в «Десне» останется лишь шесть игроков из нынешнего состава, имеющих более продолжительные контрактные обязательства. Речь о Владиславе Калитвинцеве, Тарасе Завийском, Евгении Цымбалюке, Александре Сафронове, Дмитрии Сидоренко и Илье Шевцове. И то Калитвинцева также уже этой зимой сватают в «Полесье», которое возглавляет его отец, а в услугах Цымбалюка всерьез заинтересованы более стабильные в финансовом плане «Верес» и «Львов».



ФК Десна. Владлен Юрченко

Де-факто «Десна» сейчас разваливается на глазах, а руководство клуба продолжает уверять футбольную общественность, что все под контролем и ничего подобного не происходит. Но разве можно закрывать глаза на бесплатный уход футболистов, которых полгода назад можно было продать и выручить средства, чтобы реинвестировать их в усиление? Разве можно понять, почему клуб не спешит продлевать контракты с основной массой игроков, рискуя летом остаться в атмосфере абсолютного кадрового голода? Разве можно увидеть логику в последних платных трансферах клуба, когда у него нет денег на своевременную выплату зарплаты, но при этом находятся средства на покупку Константина Димы и Артема Сухоцкого, на которых, по данным Transfermarkt, ушло в сумме 350 тысяч евро, а спустя полгода оба они покидают Чернигов в статусе свободных агентов?

Все это действительно наталкивает на мысль, что владельцу клуб неинтересен, а нанятые им менеджеры не умеют или не хотят работать структурно и стратегически. Конечно, слухи о том, что «Десна» может и вовсе прекратить свое существование витали в воздухе еще летом, и в итоге не подтвердились, но сейчас даже не это главное. Еще каких-то четыре с половиной года назад «Десне» сочувствовали едва ли не все футбольные болельщики Украины, когда этот самобытный коллектив чиновники не пустили в УПЛ, хотя по спортивному принципу команда Рябоконя добыла туда путевку. Спустя год, в 2018-м, уже сама «Десна» воспользовалась проблемами «Полтавы», и таки зашла в элиту украинского футбола, но сейчас этот клуб видится реальной проблемой для УПЛ, если та наконец попытается вылезать из болота, в котором погрязла в последнее время.

Откровенно говоря, боссам УАФ и УПЛ параллельно с решением вопроса о едином телевизионном пуле, пора наконец-то всерьез заняться и другой проблемой – соответствием клубов регламентным требованиям. У той же «Десны» только за последние годы накопилось огромное число «грешков» - от проблем с подогревом на домашнем стадионе до упоминаемых задержек по зарплатам, которые не создают для футболистов привлекательных условий для дальнейшего пребывания в Чернигове.

Конечно, на фоне кризиса в стране, вызванного войной на Донбассе и аннексией Крыма, отечественный футбол получил серьезный удар, и УПЛ пришлось какое-то время закрывать глаза на многие минусы клубов-участников, но рано или поздно нужно наконец оттолкнуться от дна. Чем дольше мы там находимся, тем больше будет ситуаций, когда менеджмент клубов вместо решения насущных проблем будет находить очередные отмазки, не думая ни о сегодня, ни уж тем более о завтра. Ведь так жить проще. Но если так, тогда не стоит удивляться падению Украины в таблице коэффициентов УЕФА, минимальному зрительскому интересу к матчам УПЛ и еще целому вороху насущных вопросов. Если не замечать проблемы, жить действительно становится проще. Что правда, лишь до какого-то момента, за которым наступает крах.

Справедливости ради, это касается не только «Десны», просто ее пример сейчас выглядит наиболее показательным…