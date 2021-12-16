Президент Десны: «У нас есть костяк. Пока все остаются»

Владимир Левин рассказал о кадровой ситуации в команде

  • 16.12.2021 19:28
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Президент Десны: «У нас есть костяк. Пока все остаются»
© ФК Десна Чернигов

Президент черниговской «Десны» Владимир Левин рассказал об амбициях клуба на этот сезон и поделился мнением о кадровой ситуации в команде.

«У нас есть много мнений по вопросу усиления. Вы все узнаете из официальных источников нашего клуба. Пока все остаются. У нас есть костяк, ребята сыгранные. Футбол состоит из трех вещей: индивидуальное мастерство, коллективная игра и командная игра. Сейчас мы показываем хорошую командную игру, и я надеюсь, что в «Десне» останется такой же сплоченный коллектив для того, чтобы попасть в пятерку лидеров в конце сезона, которая будет играть в еврокубках», — сказал Левин.

Источник — Футбол 1/2/3

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