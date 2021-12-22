ОФИЦИАЛЬНО. Будковский покинул Десну

«Десна» официально сообщила о прекращении сотрудничества с форвардом Филиппом Будковский. Контракт был рассчитан до конца текущего года и не будет продлен.

За «Десну» Будковский выступал с 2020 года. Суммарно на его счету 11 голов и 5 ассистов в 52 матчах за черниговский клуб.

Будковский уже не первый игрок, который покинул «Десну» за последнее время. Вчера клуб попрощался с Андреем Тотовицким, также ходят слухи об уходе Владлена Юрченко.