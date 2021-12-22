ОФИЦИАЛЬНО. Будковский покинул Десну

Черниговский клуб попрощался с еще одним игроком

  • 22.12.2021 16:59
  • 721 просмотр
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Будковский покинул Десну
© ФК Десна. Филипп Будковский

«Десна» официально сообщила о прекращении сотрудничества с форвардом Филиппом Будковский. Контракт был рассчитан до конца текущего года и не будет продлен.

За «Десну» Будковский выступал с 2020 года. Суммарно на его счету 11 голов и 5 ассистов в 52 матчах за черниговский клуб.

Будковский уже не первый игрок, который покинул «Десну» за последнее время. Вчера клуб попрощался с Андреем Тотовицким, также ходят слухи об уходе Владлена Юрченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DesnaFC official (@desnafc)

Источник — ФК Десна

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 22.12.2021 17:12
    0
    Будковский, Тотовицкий, Юрченко.
    Следующий Калитвинцев?
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