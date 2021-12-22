Пойдет к отцу. Владислав Калитвинцев может продолжить карьеру в Первой лиге

Полузащитник «Десны» Владислав Калитвинцев может покинуть клуб зимой из-за невыплат зарплаты.
28-летний хавбек может продолжить карьеру в клубе Первой лиги «Полесье». Об этом сообщает Динамомания. Напомним, главным тренером «Полесья» является отец Владислава Калитвинцева, Юрий.
В нынешнем сезоне на счету Калитвинцева 3 гола в 17 матчах УПЛ за «Десну».
Источник — Динамомания
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