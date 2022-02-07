Ингулец в спарринге в Турции переиграл агрессивный грузинский клуб

Клуб «Ингулец» выиграл очередной товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Пресс-служба клуба сообщила: «В напряженной и насыщенной на моменты у обоих ворот игре побеждаем агрессивный грузинский клуб «Дила» со счетом 2:0».

В первом тайме голом с передачи Евгения Запорожца отличился Артем Ситало, а во втором мяч на свой счет после передачи Ильи Цуркана записал Иван Головкин.

«Ингулец» в неплохом настроении готовится к следующему спарингу, в котором 10 февраля соперником станет польский клуб «Медзь».

Товарищеский матч

Турция, 7 февраля

Ингулец (Украина) – Дила (Грузия) – 2:0

Голы: Ситало, Головкин.