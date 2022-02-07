Ингулец в спарринге в Турции переиграл агрессивный грузинский клуб

Клуб «Ингулец» выиграл очередной товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Пресс-служба клуба сообщила: «В напряженной и насыщенной на моменты у обоих ворот игре побеждаем агрессивный грузинский клуб «Дила» со счетом 2:0».
В первом тайме голом с передачи Евгения Запорожца отличился Артем Ситало, а во втором мяч на свой счет после передачи Ильи Цуркана записал Иван Головкин.
«Ингулец» в неплохом настроении готовится к следующему спарингу, в котором 10 февраля соперником станет польский клуб «Медзь».
Товарищеский матч
Турция, 7 февраля
Ингулец (Украина) – Дила (Грузия) – 2:0
Голы: Ситало, Головкин.
Источник — Sport.ua
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