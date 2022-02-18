Металлист 1925
0 : 1
Оболонь
18.02.2022, FT

Металлист 1925 на сборе уступил команде Первой лиги

Харьковчане проиграли «Оболони»

  • 18.02.2022 13:07
  • 598 просмотров
  • 6 комментариев
Металлист 1925 на сборе уступил команде Первой лиги
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«Металлист 1925» на сборе в Турции провел очередной контрольный матч. Команда со счетом 0:1 уступила представителю Первой лиги «Оболони».

Металлист 1925 - Оболонь 0:1
Гол: Черний, 77

Металлист 1925: Сидоренко, Капинус, Кверквелия (Батюшин, 84), Ченбай, Коваленко, Потимков, Русин, Крыськив, Эмере, Фабиньо, Островский 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    RomanEnakievo.., 18.02.2022 13:25
    +1
    potemkin78, 18.02.2022 13:21
    прощупывают потенциальных соперников на следующий год
    Оболонь врядли в УПЛ выйдет
    Ссылка
    Муґунот Уух, 18.02.2022 13:25
    +1
    бывает...
    Ссылка
    online
    DidOk, 18.02.2022 13:41
    0
    А де склад Оболоні ?
    Ссылка
    online
    Володимир Ляшенко, 18.02.2022 13:49
    -2
    Така вона, доля невдалих клонів, склепаних за ініціативою з Києва...
    Ссылка
    Eugenij.medveduk, 18.02.2022 13:31
    -2
    Только Полесье,только победа!
    Ссылка
    online
    potemkin78, 18.02.2022 13:21
    -2
    прощупывают потенциальных соперников на следующий год
    Ссылка
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