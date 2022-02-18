Металлист 1925 на сборе уступил команде Первой лиги

«Металлист 1925» на сборе в Турции провел очередной контрольный матч. Команда со счетом 0:1 уступила представителю Первой лиги «Оболони».
Металлист 1925 - Оболонь 0:1
Гол: Черний, 77
Металлист 1925: Сидоренко, Капинус, Кверквелия (Батюшин, 84), Ченбай, Коваленко, Потимков, Русин, Крыськив, Эмере, Фабиньо, Островский
Источник — Sport.ua
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