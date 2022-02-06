Рух не смог обыграть Акжайык

«Рух» продолжает тренировочный сбор в Турции. В рамках подготовки ко второй части сезона украинский клуб сыграл вничью с представителем казахстанской Премьер-лиги «Акжайыком» – 1:1
Голом в украинской команды отметился защитник Фабрисио Альваренга.
«Рух» – «Акжайык» – 1:1
Гол у «Руха»: Альваренга, 29.
Отметим, что 6 февраля «Рух» сыграет еще один товарищеский матч. В 16:00 львовяне сыграют с «Левадией» (Эстония).
Источник — Sport.ua
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