Рух не смог обыграть Акжайык

Львовский клуб разошелся миром с казахстанским клубом

  • 06.02.2022 15:03
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Рух не смог обыграть Акжайык
© ФК Рух

«Рух» продолжает тренировочный сбор в Турции. В рамках подготовки ко второй части сезона украинский клуб сыграл вничью с представителем казахстанской Премьер-лиги «Акжайыком» – 1:1

Голом в украинской команды отметился защитник Фабрисио Альваренга.

«Рух» – «Акжайык» – 1:1
Гол у «Руха»: Альваренга, 29.

Отметим, что 6 февраля «Рух» сыграет еще один товарищеский матч. В 16:00 львовяне сыграют с «Левадией» (Эстония).

Источник — Sport.ua

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