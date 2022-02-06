Колос К
0 : 3
Аустрия Лустенау
06.02.2022, FT

Колос на сборах в Турции разгромно проиграл Аустрии Лустенау

Все три гола в товарищеском матче были забиты в первом тайме

  • 06.02.2022 19:57
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Колос на сборах в Турции разгромно проиграл Аустрии Лустенау
© ФК Колос Ковалевка

В воскресенье, 6 февраля, «Колос» в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции сыграл контрольный матч.

Команда из Ковалевки уступила австрийскому клубу «Аустрия» Лустенау со счетом 0:3. Все три гола были забиты в первом тайме.

Товарищеский матч

Сиде (Турция), 6 февраля, 16:00. Контрольный матч

Колос (Ковалевка, Украина) – Австрия (Лустенау, Австрия) – 0:3

Голы: Гюнич, 10, Грабхер, 21, Тейшейра, 30.

Колос (1-й тайм): 72. Кирилл Фесюн, 30. Денис Кузык, 48. Олег Криворучко, 47. Сергей Мякушко, 69. Олег Ильин, 17. Андрей Тотовицкий, 21. Евгений Новак, 99. Денис Гарькавенко, 9 Вячеслав Ставничий, 67. Евгений Исаенко, 90. Андрей Богданов (кап).

Колос (2-й тайм): 33. Владимир Маханьков, 99. Денис Гаркавенко 69. Олег Ильин (8. Владислав Велетень, 55) 9. Диего Сантос, 67. Евгений Исаенко, 22. Александр Павловец, 10. Павел Ориховский, 70. Станислав Мораренко, 15. Александр Черноморец (кап), 35. Николай Золотов, 19. Ренан.

Главный тренер – Ярослав Вишняк

Источник — ФК Колос Ковалевка

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