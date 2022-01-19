Колос приступил к тренировкам

«Колос» возобновил тренировки после зимнего отпуска. Первые три дня футболисты будут тренироваться и проходить тренировки.

28 января команда отправится на зарубежный этап подготовки, который пройдет в Турции.

Зарубежный учебно-тренировочный сбор продлится три недели, на нем «Колос» сыграет 7 контрольных матчей.

Зимние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей