Динамо Киев
1 : 0
Динамо Тбилиси
08.02.2022, FT

Хватило гола. Динамо Киев в контрольном матче обыграло Динамо Тбилиси

Динамовское дерби завершилось в пользу чемпиона Украины

  • 08.02.2022 17:52
  • 2215 просмотров
  • 23 комментария
Хватило гола. Динамо Киев в контрольном матче обыграло Динамо Тбилиси
© Динамо Киев

Во вторник, 8-го февраля, состялся очередной контрольный матч «Динамо» на тренировочных сборах в Турции. Соперником киевского клуба выступило «Динамо» Тбилиси, представляющее чемпионат Грузии. Встреча завершилась победой чемпиона Украины со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 21-й минуте встречи, когда Владислав Кулач мощно отправил мяч в девятку ворот грузинского клуба после скидки Виталия Буяльского.

Для киевского клуба это был уже пятый спарринг на тренировочном сборе в Турции. Ранее динамовцы разгромили чемпиона Болгарии «Лудогорец», добыли волевую победу в матче против ФК «Чукарички», представляющий чемпионат Сербии, сыграли вничью с болгарским «Левски» и минимально обыграли черногорский «Рудар».

Товарищеский матч

«Динамо» Киев  – «Динамо» Тбилиси – 1:0

 Кулач (21)

Майсурадзе (18)

«Динамо» Киев (1-й тайм): 1. Бущан – 94. Кендзера, 89. Боль, 6. Бурда, 44. Дубинчак – 5. Сидорчук, 29. Буяльский, 19. Гармаш, 22. Витиньо, 28. Кулач – 73. Шкурин (Ванат, 31)

«Динамо» Киев (2-й тайм): Бущан (Моргун, 74) – Тымчик, Сирота, Забарный, Караваев – Бражко, Шапаренко, де Пена, Антюх, Цыганков – Ванат (Беседин, 63)

«Динамо» Тбилиси: 33. Кереселидзе – 3. Каландадзе, 19. Гбеньон, 2.Майсурадзе – 38. Камара, 18. Осей, 23. Мойсцрапишвили, 6. Антилевский, 15. Папава – 26. Беленький

ДИНАМО КИЕВ - ДИНАМО ТБИЛИСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Юрий Д, 08.02.2022 18:04
    +2
    Интересно, за сколько минут все донецкие шавки погавкают тут?
    Ссылка
    Алексей Голяченко, 08.02.2022 18:36
    +1
    Сборы радуют и по игре и по результату. Быстрей бы старт чемпионата, пора отправлять кротов на их второе место в таблице
    Ссылка
    avtoigor, 08.02.2022 18:36 (изменен)
    +1
    Хуякиотсос Гусьмен Лохвротберу тут как тут Давай старайся отрабатывай лорэа
    Ссылка
    Sergey.Kharkiv, 08.02.2022 18:23
    +1
    Сидит он за компом, как в темнице сырой,
    Вскормлённый на сайтах Хоакин молодой.
    Посты он там пишет, заказы же есть,
    И кушать ведь надо – потому он и здесь.
    Строчит неустанно, бьёт по клавишам сильно,
    И думает он – это круто и стильно.
    Бывает он встанет, посмотрит в окно…
    Но что не настрочит – в итоге дерьмо.
    Ссылка
    Юрий Д, 08.02.2022 18:03
    +1
    Хоакин Гусман Лоэра, 08.02.2022 17:56
    20 тыс смотрело это г
    10 тыс из Грузии
    Как игра ??Шкурин мог забить ?
    Тимофеючка разбомбленная, если ты смотрела матч, то зачем спрашиваешь кто забил?))
    Ссылка
    avtoigor, 08.02.2022 18:37
    0
    Хоакин Гусман Лоэра, 08.02.2022 18:34
    Оплеванная ,а кто такой Тимофеючка ?
    Это тот который тебя постоянно унижает на сайте ?
    Ну ты крот позорный, на колени
    Ссылка
    Юрий Д, 08.02.2022 18:32
    0
    Тимофеючка опухшая, с какого аккаунта я ещё пишу? Кстати, продашь ковер, который у тебя на стене висит?
    Ссылка
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 08.02.2022 18:17
    0
    20 тыс смотрело это г
    10 тыс из Грузии
    Ну как игра г никто не может рассказать
    Стыдно им всем за г
    Ссылка
    Юрий Д, 08.02.2022 18:10
    0
    Хоакин Гусман Лоэра, 08.02.2022 18:08
    10 тыс смотрело это г в ютубе
    Ну никто не может рассказать как игра
    Откуда ты знаешь сколько смотрело матч, если ты говоришь что ты не смотрел? ох ты фуфломёт тимофеючка. А сколько матч смотрело по ДинамоТВ тоже знаешь?
    Ссылка
    online
    syrkis-shybkis, 08.02.2022 17:58
    0
    Это Победа!
    Ссылка
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 08.02.2022 18:37
    -1
    avtoigor, 08.02.2022 18:36
    Хуякиотсос Гусьмен Лохвротберу тут как тут Давай старайся отрабатывай лорэа
    Ты в Лубнах сейчас ?
    Тебя там тоже унижают как и на сайте ?
    Ссылка
    Юрий Д, 08.02.2022 18:36
    -1
    Тимофеючка кирпичелицая, каким образом можно унижать в интернете? Расскажи свой способ. Или это тайна великого мастера?
    Ссылка
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 08.02.2022 18:34 (изменен)
    -1
    Юрий Д, 08.02.2022 18:32
    Тимофеючка опухшая, с какого аккаунта я ещё пишу? Кстати, продашь ковер, который у тебя на стене висит?
    Оплеванная ,а кто такой Тимофеючка ?
    Это тот который тебя постоянно унижает на сайте ?
    Ссылка
    Юрий Д, 08.02.2022 18:27
    -1
    Тимофеючка, правду говорят, что у тебя два крутых монитора и ты сейчас одновременно за двумя сидишь?)
    Ссылка
    online
    Ivan Vismutenko, 08.02.2022 18:21
    -1
    Хватило года и опять 1:0, хотя грузины ещё даже вничью не играли за время независимости.
    Ссылка
    Юрий Д, 08.02.2022 18:15
    -1
    Тимофеючка, почему у тебя такая фамилия смешная? Кто-то же додумался так твою родню назвать. Наверное по пьяни
    Ссылка
    Юрий Д, 08.02.2022 18:19
    -2
    Хоакин Гусман Лоэра, 08.02.2022 18:17
    20 тыс смотрело это г
    10 тыс из Грузии
    Ну как игра г никто не может рассказать
    Стыдно им всем за г
    Тимофеючка обречённая, откуда ты знаешь сколько смотрело? Откуда информация? Даже попугаи больше фраз выучивают
    Ссылка
    Юрий Д, 08.02.2022 18:14
    -2
    Тимофеючка оккупационная, внизу обзор выложили, специально для тебя. Смотри, поднимай рейтинг каналу чемпионов Украины
    Ссылка
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 08.02.2022 18:12
    -2
    Юрий Д, 08.02.2022 18:10
    Откуда ты знаешь сколько смотрело матч, если ты говоришь что ты не смотрел? ох ты фуфломёт тимофеючка. А сколько матч смотрело по ДинамоТВ тоже знаешь?
    Как игра г ?
    Ты смотрела неудачница?
    Ссылка
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 08.02.2022 18:08
    -2
    10 тыс смотрело это г в ютубе
    Ну никто не может рассказать как игра
    Ссылка
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