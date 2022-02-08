Хватило гола. Динамо Киев в контрольном матче обыграло Динамо Тбилиси

Во вторник, 8-го февраля, состялся очередной контрольный матч «Динамо» на тренировочных сборах в Турции. Соперником киевского клуба выступило «Динамо» Тбилиси, представляющее чемпионат Грузии. Встреча завершилась победой чемпиона Украины со счетом 1:0.
Единственный гол был забит на 21-й минуте встречи, когда Владислав Кулач мощно отправил мяч в девятку ворот грузинского клуба после скидки Виталия Буяльского.
Для киевского клуба это был уже пятый спарринг на тренировочном сборе в Турции. Ранее динамовцы разгромили чемпиона Болгарии «Лудогорец», добыли волевую победу в матче против ФК «Чукарички», представляющий чемпионат Сербии, сыграли вничью с болгарским «Левски» и минимально обыграли черногорский «Рудар».
Товарищеский матч
«Динамо» Киев – «Динамо» Тбилиси – 1:0
Кулач (21)
Майсурадзе (18)
«Динамо» Киев (1-й тайм): 1. Бущан – 94. Кендзера, 89. Боль, 6. Бурда, 44. Дубинчак – 5. Сидорчук, 29. Буяльский, 19. Гармаш, 22. Витиньо, 28. Кулач – 73. Шкурин (Ванат, 31)
«Динамо» Киев (2-й тайм): Бущан (Моргун, 74) – Тымчик, Сирота, Забарный, Караваев – Бражко, Шапаренко, де Пена, Антюх, Цыганков – Ванат (Беседин, 63)
«Динамо» Тбилиси: 33. Кереселидзе – 3. Каландадзе, 19. Гбеньон, 2.Майсурадзе – 38. Камара, 18. Осей, 23. Мойсцрапишвили, 6. Антилевский, 15. Папава – 26. Беленький
Источник — Sport.ua
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Вскормлённый на сайтах Хоакин молодой.
Посты он там пишет, заказы же есть,
И кушать ведь надо – потому он и здесь.
Строчит неустанно, бьёт по клавишам сильно,
И думает он – это круто и стильно.
Бывает он встанет, посмотрит в окно…
Но что не настрочит – в итоге дерьмо.
10 тыс из Грузии
Как игра ??Шкурин мог забить ?
Это тот который тебя постоянно унижает на сайте ?
10 тыс из Грузии
Ну как игра г никто не может рассказать
Стыдно им всем за г
Ну никто не может рассказать как игра
Тебя там тоже унижают как и на сайте ?
Это тот который тебя постоянно унижает на сайте ?
10 тыс из Грузии
Ну как игра г никто не может рассказать
Стыдно им всем за г
Ты смотрела неудачница?
Ну никто не может рассказать как игра
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