Хватило гола. Динамо Киев в контрольном матче обыграло Динамо Тбилиси

Во вторник, 8-го февраля, состялся очередной контрольный матч «Динамо» на тренировочных сборах в Турции. Соперником киевского клуба выступило «Динамо» Тбилиси, представляющее чемпионат Грузии. Встреча завершилась победой чемпиона Украины со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 21-й минуте встречи, когда Владислав Кулач мощно отправил мяч в девятку ворот грузинского клуба после скидки Виталия Буяльского.

Для киевского клуба это был уже пятый спарринг на тренировочном сборе в Турции. Ранее динамовцы разгромили чемпиона Болгарии «Лудогорец», добыли волевую победу в матче против ФК «Чукарички», представляющий чемпионат Сербии, сыграли вничью с болгарским «Левски» и минимально обыграли черногорский «Рудар».

Товарищеский матч

«Динамо» Киев – «Динамо» Тбилиси – 1:0

Кулач (21)

Майсурадзе (18)

«Динамо» Киев (1-й тайм): 1. Бущан – 94. Кендзера, 89. Боль, 6. Бурда, 44. Дубинчак – 5. Сидорчук, 29. Буяльский, 19. Гармаш, 22. Витиньо, 28. Кулач – 73. Шкурин (Ванат, 31)

«Динамо» Киев (2-й тайм): Бущан (Моргун, 74) – Тымчик, Сирота, Забарный, Караваев – Бражко, Шапаренко, де Пена, Антюх, Цыганков – Ванат (Беседин, 63)

«Динамо» Тбилиси: 33. Кереселидзе – 3. Каландадзе, 19. Гбеньон, 2.Майсурадзе – 38. Камара, 18. Осей, 23. Мойсцрапишвили, 6. Антилевский, 15. Папава – 26. Беленький

ДИНАМО КИЕВ - ДИНАМО ТБИЛИСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА