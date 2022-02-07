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08.02.2022 16:00

Динамо Киев - Динамо Тбилиси. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Противостояние двух динамовских команд

  • 07.02.2022 21:56
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Динамо Киев - Динамо Тбилиси. Прогноз и анонс на товарищеский матч
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Во вторник, 8 февраля, в турецкой Анталье на стадионе «Мардан» состоится товарищеский матч, в котором сыграют киевское «Динамо» и тбилисское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

«Динамо» Киев

 

Подопечные Мирчи Луческу стартуют во второй части сезона украинской Премьер-лиги 26 февраля домашним матчем против «Ингульца». На данный момент киевляне идут вторыми в турнирной таблице, отставая на два пункта от лидирующего донецкого «Шахтера». Пока же команда из столицы Украины проводит второй учебно-тренировочный сбор, чтобы как можно лучше подготовиться к чемпионату. Главной задачей столичной команды является чемпионство и борьба за Кубок Украины, поскольку из еврокубков «Динамо» уже вылетело.

Кадровый потенциал киевской команды остается таким же, каким и был. Пока что «Динамо» никого не приобрело, лишь вернуло некоторых футболистов из аренды. Зато на выход динамовцы работу продолжали - из команды ушли Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Богдан Леднев, Эрик Рамирес и Владислав Супряга. Также некоторые игроки были отданы в аренду в клубы УПЛ.

Набирает форму восстановившийся после травмы форвард Артем Беседин. Судя по всему, Мирча Луческу будет делать ставку в нападении именно на него. Хотя есть еще, конечно, Денис Гармаш, но это кажется запасным вариантом.

«Динамо» Тбилиси

 

В прошлом сезоне чемпионата Грузии одна из самых известных команд страны стала лишь второй, уступив чемпионство «Динамо» из Батуми. Тбилиссцы уступили лидеру пять очков. Таким образом, они представят свою страну в квалификации Лиги конференций.

Новый сезон в Грузии стартует в тоже время, когда и в Украине начнется вторая его часть. «Динамо» первый матч проведет 25 февраля, когда в родных стенах примет «Торпедо» из Кутаиси. Задачей команды, безусловно, считается возвращение чемпионского титула.

В составе «Динамо» Тбилиси выступает украинский нападающий Станислав Беленький. Во время учебно-тренировочных сборов команда из столицы Грузии уже провела один спарринг против украинской команды, сыграв в нулевую ничью со «Львовом».

Очные противостояния

 

В прошлом году соперники проводили товарищеский матч. Тогда киевляне минимально одолели соперника. Последний официальный поединок между командами был еще в 1989 году.

Ориентировочные составы

«Динамо» Киев: Бойко, Тымчик, Бурда, Сирота, Дубинчак, Де Пена, Антюх, Шепелев, Гармаш, Кулач, Шкурин.

«Динамо» Тбилиси: Прието, Хвадагиани, Каландадзе, Харабадзе, Морчиладзе, Папава, Меквабишвили, Камара, Антилевский, Беленький, Габедава.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Динамо» Киев в данном матче одержит победу.

8 февраля, вторник

«Динамо» Киев – «Динамо» Тбилиси
Анталия. Стадион «Мардан». 16:00
Прямая трансляция - Динамо Киев Youtube, Динамо TV
Прогноз Sport.ua — 1:0

Источник — Sport.ua

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