Динамо Киев
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Динамо Тбилиси
08.02.2022 16:00

Динамо Киев – Динамо Тбилиси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

  • 07.02.2022 18:50
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Динамо Киев – Динамо Тбилиси. Текстовая трансляция матча
© Динамо Киев

Во вторник, 8-го февраля, состоится очередной контрольный матч «Динамо» на тренировочных сборах в Турции. Соперником киевского клуба выступит «Динамо» Тбилиси, представляющий чемпионат Грузии. Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Для киевского клуба это будет уже пятый спарринг на тренировочном сборе в Турции. Ранее динамовцы разгромили чемпиона Болгарии «Лудогорец», добыли волевую победу в матче против ФК «Чукарички», представляющий чемпионат Сербии, сыграли вничью с болгарским «Левски» и минимально обыграли черногорский «Рудар».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Динамо» Тбилиси.

Источник — Sport.ua

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