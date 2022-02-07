Во вторник, 8-го февраля, состоится очередной контрольный матч «Динамо» на тренировочных сборах в Турции. Соперником киевского клуба выступит «Динамо» Тбилиси, представляющий чемпионат Грузии. Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Для киевского клуба это будет уже пятый спарринг на тренировочном сборе в Турции. Ранее динамовцы разгромили чемпиона Болгарии «Лудогорец», добыли волевую победу в матче против ФК «Чукарички», представляющий чемпионат Сербии, сыграли вничью с болгарским «Левски» и минимально обыграли черногорский «Рудар».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Динамо» Тбилиси.