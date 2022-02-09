Владислав КУЛАЧ: «Немного ощущается усталость»

Форвард «Динамо» Киев – о матче против «Динамо» Тбилиси

  • 09.02.2022 09:42
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Владислав КУЛАЧ: «Немного ощущается усталость»
© ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

Форвард «Динамо» Киев Владислав Кулач поделился впечатлениями от контрольного матча против «Динамо» Тбилиси (победа 1:0), в котором он забил единственный гол:

- Твой сегодняшний мяч можно назвать самым зрелищным голом сборов?
- Главное, что получилось забить. Думаю, по такой игре для нас важен был результат. Слава богу, выиграли сегодня.

- «Динамо» доминировало в двух последних спаррингах, но нанесло мало ударов по воротам соперников. В чем причина?
- Даже не знаю. Наверное, так получалось по игре. Думаю, что исправим этот момент – будет больше ударов по воротам и больше забитых мячей.

- Сильно ли ливень мешал играть в футбол?
- Да, но не столько ливень, сколько очень сильный ветер. Здесь, в Турции, ветер постоянно меняет направление. Летящий мяч может резко остановиться и изменить траекторию. Но, конечно, погодные условия одинаковы для обеих команд. Мы должны показывать хорошую игру при любой погоде.

- С 1989 года киевляне 8 раз встречались с «Динамо» (Тбилиси) и ни разу не пропустили.
- Хорошо, что не пропустили. Надеюсь, так и продолжится.

- Соскучился ли ты уже по дому и семье?
- Конечно, сборы – это всегда тяжело. Особенно в последние дни сбора скорее хочешь домой, ожидаешь выходные. Но мы понимаем, что необходимо определенный период перетерпеть. Впереди еще два дня работы, расслабляться нельзя. Когда у нас будет пауза между сборами, тогда и будем отдыхать.

- «Динамо» победило, ты забил прекрасный гол. Но почему у тебя нет соответствующего настроения?
- Игра была очень тяжелой, во вчерашнем матче тоже потратили много сил. Но, повторюсь, это сборы, а на сборах никогда не бывает легко. Поэтому немного ощущается усталость.

Источник — ФК Динамо Киев

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