Дожали под конец. Динамо с минимальным счетом обыграло Рудар

В понедельник, 7-го февраля, состоялся очередной контрольный матч «Динамо» на тренировочных сборах в Турции. Соперником киевского клуба выступил «Рудар Плевля», представляющий чемпионат Черногории. Матч завершился победой киевского клуба благодаря забитому голу Витиньо на 84-й минуте.

Для киевского клуба это был четвертый спарринг на тренировочном сборе в Турции. Ранее динамовцы разгромили чемпиона Болгарии «Лудогорец», добыли волевую победу в матче против ФК «Чукарички», представляющий чемпионат Сербии и сыграли вничью с болгарским «Левски».

«Динамо» Киев – «Рудар Плевля» – 1:0

Витиньо (84)

Кулач (30) - Стрикович (19)

«Динамо» (1-й тайм): Бущан, Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак, Бражко, Гармаш (К), Антюх, Вербич, де Пена, Кулач

«Динамо» (2-й тайм): Бойко, Тымчик, Забарный, Боль, Караваев, Сидорчук (К), Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Витиньо, Ванат (Беседин, 75)

«Рудар»: Агович, Чавор, Крнета, Банович, Пренкочевич, Матсуи, Голубович (К), Попович, Гашевич, Живкович, Стрикович

ДИНАМО КИЕВ - РУДАР ПЛЕВЛЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА