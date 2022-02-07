Динамо Киев
1 : 0
Рудар Плевля
07.02.2022, FT

Дожали под конец. Динамо с минимальным счетом обыграло Рудар

Гол на свой счет записал Витиньо

  • 07.02.2022 17:54
  • 1292 просмотра
  • 5 комментариев
Дожали под конец. Динамо с минимальным счетом обыграло Рудар
© Динамо Киев

В понедельник, 7-го февраля, состоялся очередной контрольный матч «Динамо» на тренировочных сборах в Турции. Соперником киевского клуба выступил «Рудар Плевля», представляющий чемпионат Черногории. Матч завершился победой киевского клуба благодаря забитому голу Витиньо на 84-й минуте.

Для киевского клуба это был четвертый спарринг на тренировочном сборе в Турции. Ранее динамовцы разгромили чемпиона Болгарии «Лудогорец», добыли волевую победу в матче против ФК «Чукарички», представляющий чемпионат Сербии и сыграли вничью с болгарским «Левски».

«Динамо» Киев – «Рудар Плевля» – 1:0

 Витиньо (84)

 Кулач (30) - Стрикович (19)

«Динамо» (1-й тайм): Бущан, Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак, Бражко, Гармаш (К), Антюх, Вербич, де Пена, Кулач

«Динамо» (2-й тайм): Бойко, Тымчик, Забарный, Боль, Караваев, Сидорчук (К), Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Витиньо, Ванат (Беседин, 75)

«Рудар»:  Агович, Чавор, Крнета, Банович, Пренкочевич, Матсуи, Голубович (К), Попович, Гашевич, Живкович, Стрикович

ДИНАМО КИЕВ - РУДАР ПЛЕВЛЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ___FunnyCat, 07.02.2022 18:00 (изменен)
    +6
    Ну что сказать, по первому тайму,тройку Бражко Гармаш Де Пена - мы в официальном матче не увидим , так что и обсуждать нечего
    Антюх и Кулач вроде и стараются - но толку не много
    По второму тайму, вышла основа и стала конвертировать владение в моменты, хоть и видно что играют на "тяжелых" ногах.
    Приятное открытие сборов - Витиньой, пока что он главная кандидатура на основу на своем фланге
    Буя, Шапа, Цыганков - как обычно даже не особо напрягаясь на уровне
    Сидор - в отборе хорошо, но как же он иногда тормозит развитие атак
    По замене Мыколенко - пока что вообще неоднозначно, что Дубичнак , что Караваев не собо впечаталяют, а готов ли 19 летний Вивчаренко сразу стать основным - покажет время
    Надеюсь что Дубинчак просто привыкает к немного иным требованиям, чем у него были в Днепре
    ----
    Ну и по нашим нападающим все стабильно - они не часто нас радуют голами
    Уже даже тренерский штаб в лице того же Гусева намекает Суркису , что сложно играть без нападающих, но ИМС не приклонен
    Искренне надеюсь, что снова будем пытаться подписать игроков на ленточке ТО - чтобы ставить свои условия по цене, а иначе это уже выглядет маразмом, получить 70 лямов от ЛЧ, деньги за Мыколу - и вторую часть сезона все равно бегать с Гармашем на острие!
    ----
    а так главное без травм, едем дальше !
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    online
    Муґунот Уух, 07.02.2022 17:59
    +6
    у подземных человечков снова траур?
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    online
    Pavlo Kolejchuk, 07.02.2022 18:01
    +2
    Комбінація була чудова та результат від Вітіньо (84).
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    online
    Pavlo Kolejchuk, 07.02.2022 18:09
    +1
    Юрий Д, 07.02.2022 18:04
    Витиньйо красавец. Один из лучших сейчас в Динамо, если не лучший
    По грі так Вітіньо зростає, але найкращий як на мене то Шапорик.
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    Юрий Д, 07.02.2022 18:04
    +1
    Витиньйо красавец. Один из лучших сейчас в Динамо, если не лучший
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