Дожали под конец. Динамо с минимальным счетом обыграло Рудар

В понедельник, 7-го февраля, состоялся очередной контрольный матч «Динамо» на тренировочных сборах в Турции. Соперником киевского клуба выступил «Рудар Плевля», представляющий чемпионат Черногории. Матч завершился победой киевского клуба благодаря забитому голу Витиньо на 84-й минуте.
Для киевского клуба это был четвертый спарринг на тренировочном сборе в Турции. Ранее динамовцы разгромили чемпиона Болгарии «Лудогорец», добыли волевую победу в матче против ФК «Чукарички», представляющий чемпионат Сербии и сыграли вничью с болгарским «Левски».
«Динамо» Киев – «Рудар Плевля» – 1:0
Витиньо (84)
Кулач (30) - Стрикович (19)
«Динамо» (1-й тайм): Бущан, Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак, Бражко, Гармаш (К), Антюх, Вербич, де Пена, Кулач
«Динамо» (2-й тайм): Бойко, Тымчик, Забарный, Боль, Караваев, Сидорчук (К), Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Витиньо, Ванат (Беседин, 75)
«Рудар»: Агович, Чавор, Крнета, Банович, Пренкочевич, Матсуи, Голубович (К), Попович, Гашевич, Живкович, Стрикович
Источник — Sport.ua
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Антюх и Кулач вроде и стараются - но толку не много
По второму тайму, вышла основа и стала конвертировать владение в моменты, хоть и видно что играют на "тяжелых" ногах.
Приятное открытие сборов - Витиньой, пока что он главная кандидатура на основу на своем фланге
Буя, Шапа, Цыганков - как обычно даже не особо напрягаясь на уровне
Сидор - в отборе хорошо, но как же он иногда тормозит развитие атак
По замене Мыколенко - пока что вообще неоднозначно, что Дубичнак , что Караваев не собо впечаталяют, а готов ли 19 летний Вивчаренко сразу стать основным - покажет время
Надеюсь что Дубинчак просто привыкает к немного иным требованиям, чем у него были в Днепре
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Ну и по нашим нападающим все стабильно - они не часто нас радуют голами
Уже даже тренерский штаб в лице того же Гусева намекает Суркису , что сложно играть без нападающих, но ИМС не приклонен
Искренне надеюсь, что снова будем пытаться подписать игроков на ленточке ТО - чтобы ставить свои условия по цене, а иначе это уже выглядет маразмом, получить 70 лямов от ЛЧ, деньги за Мыколу - и вторую часть сезона все равно бегать с Гармашем на острие!
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а так главное без травм, едем дальше !
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