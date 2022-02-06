В понедельник, 7-го февраля, состоится очередной контрольный матч «Динамо» на тренировочных сборах в Турции. Соперником киевского клуба выступит «Рудар Плевля», представляющий чемпионат Черногории. Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Для киевского клуба это будет четвертый спарринг на тренировочном сборе в Турции. Ранее динамовцы разгромили чемпиона Болгарии «Лудогорец», добыли волевую победу в матче против ФК «Чукарички», представляющий чемпионат Сербии и сыграли вничью с болгарским «Левски».

Отметим, что «Рудар» уже успел провести один товарищеский матч против украинской команды. 5 февраля черногорцы минимально уступили «Колосу». Судьбу встречи решил точный удар Андрея Тотовицкого с пенальти.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Рудар Плевля».