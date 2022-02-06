Динамо Киев
0 : 0
Рудар Плевля
07.02.2022 16:00

Динамо Киев – Рудар Плевля. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

  • 06.02.2022 20:28
  • 349 просмотров
  • 0 комментариев
Динамо Киев – Рудар Плевля. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В понедельник, 7-го февраля, состоится очередной контрольный матч «Динамо» на тренировочных сборах в Турции. Соперником киевского клуба выступит «Рудар Плевля», представляющий чемпионат Черногории. Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Для киевского клуба это будет четвертый спарринг на тренировочном сборе в Турции. Ранее динамовцы разгромили чемпиона Болгарии «Лудогорец», добыли волевую победу в матче против ФК «Чукарички», представляющий чемпионат Сербии и сыграли вничью с болгарским «Левски».

Отметим, что «Рудар» уже успел провести один товарищеский матч против украинской команды. 5 февраля черногорцы минимально уступили «Колосу». Судьбу встречи решил точный удар Андрея Тотовицкого с пенальти.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Рудар Плевля».

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности