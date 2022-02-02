Было нелегко. Динамо добыло волевую победу в матче против ФК Чукарички

В среду, 2-го февраля, состоялся контрольный матч, в котором встретились киевское «Динамо» и сербский клуб «Чукарички». Встреча завершилась победой украинского клуба со счетом 3:2. В первом тайме динамовцы играли не основным составом, что вылилось в два пропущенных гола на 16 и 17-й минуте матча - отметились Раконьяк и Чолович.
Во втором тайме тренерский штаб Луческу выпустил уже основной состав, который и сделал итоговый результат в этой контрольной встрече. На 70-й минуте матча Шапаренко не смог реализовать пенальти, однако успешно сыграл на добивании. Через две минуты счет в матче сравнял Буяльский, котрый эффектно в касание отправил мяч в сетку ворот соперника после навесной передачи с левого края от Витиньо. Точку в матче поставил уже сам Витиньо, который в штрафной разобрался с двумя защитниками и бильярдным ударом поразил левый от вратаря угол ворот.
Для киевского клуба это был второй спарринг на тренировочном сборе в Турции, в первом динамовцы уверенно обыграли чемпиона Болгарии «Лудогорец».
«Чукарички» представляют высший дивизион сербского чемпионата по футболу (Суперлига). В прошлом сезоне команда стала бронзовым призером первенства, в нынешнем сезоне после 21 матча клуб с Белграда также располагается на 3-м месте в турнирной таблице.
Товарищеский матч
«Динамо» Киев – «Чукарички» – 3:2
Шапаренко (70), Буяльский (72), Витиньо (84) – Раконьяк (16), Чолович (17)
Бражко (28)
«Динамо» Киев (1-й тайм): Бойко, Тымчик, Бурда, Сирота, Дубинчак, Бражко, Шепелев, де Пена, Антюх, Гармаш, Кулач
«Динамо» Киев (2-й тайм): Бущан, Кендзера, Забарный, Боль, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Витиньо, Цыганков, Ванат (Беседин, 83)
«Чукарички»: Петрович, Стеванович, Дрежгич, Шапич, Роганович, Ковач, Мияйлович, Чолович, Лукич, Савич, Раконьяк
Источник — Sport.ua
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Витиньйо - топ просто . Понравился Ванат, а вообще вышла основа и спокойно сделала свое дело!
Удивляет расхлябанность дублеров которые в первом тайме, не показали за счет чего они могут подвинуть основных игроков
ну и конечно, у некоторых просто класс не позволяет это сделать!
П.С. Интересно по какому игроку Динамо сделало предложение ?
Они не хотят играть
в основі Вітіньо порадував.
Можно их ботву несенюковс кую поздравить ,что смогли вырвать победу дынамо у такой сильной по их меркам команды,целуйтесь ботва дынамовскская в дёсна и идите вам несенюк мыкола выдаст каждому свой леденец 🍭
Витиньйо - топ просто . Понравился Ванат, а вообще вышла основа и спокойно сделала свое дело!
Удивляет расхлябанность дублеров которые в первом тайме, не показали за счет чего они могут подвинуть основных игроков
ну и конечно, у некоторых просто класс не позволяет это сделать!
П.С. Интересно по какому игроку Динамо сделало предложение ?
особенно тех кто уже прошел футбольную молодость
Можно их ботву несенюковс кую поздравить ,что смогли вырвать победу дынамо у такой сильной по их меркам команды,целуйтесь ботва дынамовскская в дёсна и идите вам несенюк мыкола выдаст каждому свой леденец 🍭
особенно тех кто уже прошел футбольную молодость
Запорол моё предсказание.
___
Ivan Vismutenko, 02.02.2022 17:57
...Сейчас сборная выйдет и порвёт этих джунгариков 4:2...
Переможе зараз Металіст
Жовто-сині кращі за усіх
І в нашім серці «Металіст»
и как они только собираются с Металлистом в следующем сезоне играть?
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