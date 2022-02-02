Динамо Киев
3 : 2
Чукарички
02.02.2022, FT

Было нелегко. Динамо добыло волевую победу в матче против ФК Чукарички

Вторая победа киевского клуба на сборах в Турции

  • 02.02.2022 18:50
  • 2507 просмотров
  • 30 комментариев
Было нелегко. Динамо добыло волевую победу в матче против ФК Чукарички
© ФК Динамо Киев

В среду, 2-го февраля, состоялся контрольный матч, в котором встретились киевское «Динамо» и сербский клуб «Чукарички». Встреча завершилась победой украинского клуба со счетом 3:2. В первом тайме динамовцы играли не основным составом, что вылилось в два пропущенных гола на 16 и 17-й минуте матча - отметились Раконьяк и Чолович.

Во втором тайме тренерский штаб Луческу выпустил уже основной состав, который и сделал итоговый результат в этой контрольной встрече. На 70-й минуте матча Шапаренко не смог реализовать пенальти, однако успешно сыграл на добивании. Через две минуты счет в матче сравнял Буяльский, котрый эффектно в касание отправил мяч в сетку ворот соперника после навесной передачи с левого края от Витиньо. Точку в матче поставил уже сам Витиньо, который в штрафной разобрался с двумя защитниками и бильярдным ударом поразил левый от вратаря угол ворот.

Для киевского клуба это был второй спарринг на тренировочном сборе в Турции, в первом динамовцы уверенно обыграли чемпиона Болгарии «Лудогорец».

«Чукарички» представляют высший дивизион сербского чемпионата по футболу (Суперлига). В прошлом сезоне команда стала бронзовым призером первенства, в нынешнем сезоне после 21 матча клуб с Белграда также располагается на 3-м месте в турнирной таблице.

Товарищеский матч

«Динамо» Киев – «Чукарички» – 3:2

 Шапаренко (70), Буяльский (72), Витиньо (84)  Раконьяк (16), Чолович (17)

 Бражко (28)

«Динамо» Киев (1-й тайм): Бойко, Тымчик, Бурда, Сирота, Дубинчак, Бражко, Шепелев, де Пена, Антюх, Гармаш, Кулач

«Динамо» Киев (2-й тайм): Бущан, Кендзера, Забарный, Боль, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Витиньо, Цыганков, Ванат (Беседин, 83)

«Чукарички»: Петрович, Стеванович, Дрежгич, Шапич, Роганович, Ковач, Мияйлович, Чолович, Лукич, Савич, Раконьяк

ДИНАМО КИЕВ - ЧУКАРИЧКИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ___FunnyCat, 02.02.2022 18:54
    +11
    Xyoкин Гусман Лоэра, 02.02.2022 18:53
    Вот это позор для киприотов
    когда донецкий алкоголик посмотрел только первый тайм и пошел отмечать
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 02.02.2022 18:53
    +10
    в копанке отменяется праздничный ужин
    Витиньйо - топ просто . Понравился Ванат, а вообще вышла основа и спокойно сделала свое дело!
    Удивляет расхлябанность дублеров которые в первом тайме, не показали за счет чего они могут подвинуть основных игроков
    ну и конечно, у некоторых просто класс не позволяет это сделать!
    П.С. Интересно по какому игроку Динамо сделало предложение ?
    Ссылка
    online
    Умник, 02.02.2022 18:54
    +9
    Второй состав можно штрафонуть.
    Они не хотят играть
    Ссылка
    online
    Istm, 02.02.2022 19:00
    +4
    так званий другий склад безнадійний на сьогодні.
    в основі Вітіньо порадував.
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    online
    ___FunnyCat, 02.02.2022 18:58
    +4
    этой бы команде еще нападающего уровня Мбокани того же
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    Петр Яновский, 02.02.2022 19:10
    +1
    Почему динамо такое УГ, кто может рассказать?
    Ссылка
    online
    maksss, 02.02.2022 19:09 (изменен)
    +1
    Это конечно не грузчики и продавцы с 15 лиги испаниии ,ну дынамо сегодня достойно сыграло.
    Можно их ботву несенюковс кую поздравить ,что смогли вырвать победу дынамо у такой сильной по их меркам команды,целуйтесь ботва дынамовскская в дёсна и идите вам несенюк мыкола выдаст каждому свой леденец 🍭
    Ссылка
    Владислав Рейский, 02.02.2022 19:00
    +1
    ___FunnyCat, 02.02.2022 18:53
    в копанке отменяется праздничный ужин
    Витиньйо - топ просто . Понравился Ванат, а вообще вышла основа и спокойно сделала свое дело!
    Удивляет расхлябанность дублеров которые в первом тайме, не показали за счет чего они могут подвинуть основных игроков
    ну и конечно, у некоторых просто класс не позволяет это сделать!
    П.С. Интересно по какому игроку Динамо сделало предложение ?
    МБ это их реальный уровень просто?
    Ссылка
    Владислав Рейский, 02.02.2022 19:08
    0
    ___FunnyCat, 02.02.2022 19:03
    ну так зачем тогда половину из них держать в команде?
    особенно тех кто уже прошел футбольную молодость
    У сурка жлобство и Ностальжи вечное, платить не охота за расторжение контракта, а сбить какие-то $, но нюанс шо они не нужны никому особо и так и выходит замкнутый круг и слабая эволюция разумеется
    Ссылка
    sahka1981, 02.02.2022 19:06
    0
    Ржавая ботва опять собирается с силами после жёсткого потрясения в текстовой трансляции?
    Ссылка
    online
    Xyoкин Гусман Лоэра, 02.02.2022 19:02
    0
    Киприотам с такой игрой и игроками в следующем сезоне 3 место обеспечено
    Ссылка
    sahka1981, 02.02.2022 18:54
    0
    Откабечили! Первый тайм дубль начудил, во втором основа отыгралась сполна. Хотя обрезы были и во втором, но простительно, молодой из ю-19 играл.
    Ссылка
    online
    Sergey.Kharkiv, 02.02.2022 19:13 (изменен)
    -1
    maksss, 02.02.2022 19:09
    Это конечно не грузчики и продавцы с 15 лиги испаниии ,ну дынамо сегодня достойно сыграло.
    Можно их ботву несенюковс кую поздравить ,что смогли вырвать победу дынамо у такой сильной по их меркам команды,целуйтесь ботва дынамовскская в дёсна и идите вам несенюк мыкола выдаст каждому свой леденец 🍭
    Максим поменяй nickname на MaksPython
    Ссылка
    online
    Dominik, 02.02.2022 19:12
    -1
    Петр Яновский, 02.02.2022 19:10
    Почему динамо такое УГ, кто может рассказать?
    Вислюк, давай я тебе при встречи расскажу
    Ссылка
    Петр Яновский, 02.02.2022 19:05
    -1
    Как считаете сможет ли наше Динамо с такой игрой претендовать хотя бы на 3 место в УПЛ в этом сезоне?
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 02.02.2022 19:03
    -1
    Владислав Рейский, 02.02.2022 19:00
    МБ это их реальный уровень просто?
    ну так зачем тогда половину из них держать в команде?
    особенно тех кто уже прошел футбольную молодость
    Ссылка
    online
    Петр Яновский, 02.02.2022 19:00
    -1
    4inga4gyk, 02.02.2022 18:55
    Сербский перчик потрепал дыку
    Это ты там на коленях? Хорош
    Ссылка
    Ivan Vismutenko, 02.02.2022 19:02
    -2
    Каравай, Каравай...
    Запорол моё предсказание.
    ___
    Ivan Vismutenko, 02.02.2022 17:57
    ...Сейчас сборная выйдет и порвёт этих джунгариков 4:2...
    Ссылка
    online
    Sergey.Kharkiv, 02.02.2022 19:01
    -2
    Місто Харків, твій девіз
    Переможе зараз Металіст
    Жовто-сині кращі за усіх
    І в нашім серці «Металіст»
    Ссылка
    online
    Муґунот Уух, 02.02.2022 19:00
    -2
    однозначно.
    и как они только собираются с Металлистом в следующем сезоне играть?
    Ссылка
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