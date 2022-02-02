Было нелегко. Динамо добыло волевую победу в матче против ФК Чукарички

В среду, 2-го февраля, состоялся контрольный матч, в котором встретились киевское «Динамо» и сербский клуб «Чукарички». Встреча завершилась победой украинского клуба со счетом 3:2. В первом тайме динамовцы играли не основным составом, что вылилось в два пропущенных гола на 16 и 17-й минуте матча - отметились Раконьяк и Чолович.

Во втором тайме тренерский штаб Луческу выпустил уже основной состав, который и сделал итоговый результат в этой контрольной встрече. На 70-й минуте матча Шапаренко не смог реализовать пенальти, однако успешно сыграл на добивании. Через две минуты счет в матче сравнял Буяльский, котрый эффектно в касание отправил мяч в сетку ворот соперника после навесной передачи с левого края от Витиньо. Точку в матче поставил уже сам Витиньо, который в штрафной разобрался с двумя защитниками и бильярдным ударом поразил левый от вратаря угол ворот.

Для киевского клуба это был второй спарринг на тренировочном сборе в Турции, в первом динамовцы уверенно обыграли чемпиона Болгарии «Лудогорец».

«Чукарички» представляют высший дивизион сербского чемпионата по футболу (Суперлига). В прошлом сезоне команда стала бронзовым призером первенства, в нынешнем сезоне после 21 матча клуб с Белграда также располагается на 3-м месте в турнирной таблице.

Товарищеский матч

«Динамо» Киев – «Чукарички» – 3:2

Шапаренко (70), Буяльский (72), Витиньо (84) – Раконьяк (16), Чолович (17)

Бражко (28)

«Динамо» Киев (1-й тайм): Бойко, Тымчик, Бурда, Сирота, Дубинчак, Бражко, Шепелев, де Пена, Антюх, Гармаш, Кулач

«Динамо» Киев (2-й тайм): Бущан, Кендзера, Забарный, Боль, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Витиньо, Цыганков, Ванат (Беседин, 83)

«Чукарички»: Петрович, Стеванович, Дрежгич, Шапич, Роганович, Ковач, Мияйлович, Чолович, Лукич, Савич, Раконьяк

ДИНАМО КИЕВ - ЧУКАРИЧКИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА