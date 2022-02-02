Динамо Киев
3 : 2
Чукарички
02.02.2022, FT

Динамо – Чукарички – 3:2. Волевая победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции

  • 02.02.2022 20:49
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Динамо – Чукарички – 3:2. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

В среду, 2 февраля, киевское «Динамо» провело второй спарринг в рамках второго тренировочного сбора, проходящего в Турции. Напомним, в предыдущем спарринге киевляне уверенно победили болгарский «Лудогорец» (4:1). На этот раз соперником подопечных Мирчи Луческу стала сербская команда «Чукарички». Игра получилась интересной, напряженной и результативной и завершилась волевой победой «бело-синих» со счетом 3:2. Оба своих мяча сербы забили в первом тайме, а украинцы отыгрались и вышли вперед во втором.

Динамовцы активно начали поединок. Сначала Кулач получил мяч в штрафной площади от Тымчика и сделал пас пяткой на Гармаша, который нанес удар по воротам, но голкипер не дремал. А через несколько минут Антюх пробил с линии штрафной – вратарь снова на месте, а добивание от Тымчика было заблокировано защитником.

А вот соперник двумя своими моментами воспользовались более эффективно, забив два мяча с разницей в минуту. Сначала Савич выполнил навес в штрафную площадь с левого фланга, где Раконьяк выиграл верховую борьбу у Сироты и головой переправил мяч в сетку. А в следующей атаке Раконьяк выступил уже в роли ассистента: он вывел на ударную позицию Чоловича, который после небольшого рикошета направил мяч в сетку, удвоив счет.

Сербы высоко прессинговали динамовцев, перехватывали мяч и не давали возможности киевлянам подобраться слишком близко к своим воротам. Удары Гармаша и Антюха блокировались, а Кулач не всегда мог добраться до мяча после навесов с фланга. Но и у ворот киевлян опасность не возникала, так что до перерыва счет на табло не изменился.

Во втором тайме киевляне едва не сократили отставание в счете после того, как Цыганков выполнил угловой, а Сидорчук мощно пробил из-за пределов штрафной площади – вратарь смог среагировать и спас свою команду. Впоследствии штрафной слева выполнил Цыганков, но Ванат головой пробил выше ворот. Впрочем, и игроки «Чукаричок» не отсиживались у собственных ворот, правда, с навесами в штрафную удачно справлялись динамовские защитники. Но в середине тайма киевляне едва не пропустили в третий раз – нашу команду спасла штанга, принявшая на себя удар Раконьяка после передачи Ковача.

Украинцы ответили более чем достойно: с разницей в две минуты они дважды поразили ворота соперника и сравняли счет. Сначала Роганович нарушил правила в собственной штрафной площади против Цыганкова, и арбитр назначил пенальти. С первой попыткой Шапаренко вратарь «Чукаричок» справился, а вот после добивания мяч пересек линию ворот, прежде чем голкипер забрал его в руки.

Сразу после этого Витиньо слева здорово прострелил в штрафную слева, и Буяльский в касание метров с 13-ти переправил мяч в ворота - 2:2. А еще через девять минут победу своей команде принес Витиньо, который получил мяч на линии штрафной площади, сместился в центр и из района одиннадцатиметровой отметки пробил мимо вратаря.

Из приятных моментов также отметим появление на поле Беседина, который длительное время восстанавливался после травмы и получил первые игровые минуты на поле. До финального свистка мог еще отличиться Караваев, но на этот раз Петрович выручил свою команду.

Контрольный матч

02.02.2022. Mardan Stadium

«Динамо» (Киев) – «Чукарички» (Белград, Сербия) – 3:2 

Голы: Шапаренко (70, пен.), Буяльский (72), Витиньо (83) – Раконьяк (16), Чолович (17)

«Динамо» (1-й тайм): 71. Бойко, 24. Тымчик, 6. Бурда, 34. Сирота, 44. Дубинчак, 8. Шепелев, 9. Бражко, 14. Де Пена, 99. Антюх, 19. Гармаш, 28. Кулач.

«Динамо» (2-й тайм): 1. Бущан, 94. Кендзера, 25. Забарный, 89. Боль, 20. Караваев, 5. Сидорчук, 10. Шапаренко, 29. Буяльский, 22. Витиньо, 15. Цыганков, 17. Ванат (41. Беседин, 83).

«Чукарички» (стартовый состав): 1. Петрович, 6. Стеванович, 26. Дрежгич, 65. Шапич, 86. Роганович, 77. Ковач, 22. Мияйлович, 23. Мужской, 88. Лукич, 27. Савич, 7. Роконьяк.

Предупреждения: Бражко (28) – Дрежгич (63), Роганович (69), Ковач (70).

Видеообзор матча.

ГОЛ! 1:2. Шапаренко, 70 мин (пен.)

ГОЛ! 2:2. Буяльский, 72 мин

ГОЛ! 3:2. Витиньо, 83 мин.

Источник — ФК Динамо Киев

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