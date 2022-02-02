ВИТИНЬО: «Буду стараться и в чемпионате радовать голами»

Вингер «Динамо» – об успехах на зимних сборах

  • 02.02.2022 21:41
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  • 1 комментарий
ВИТИНЬО: «Буду стараться и в чемпионате радовать голами»
© ФК Динамо Киев. Витиньо

22-летний вингер «Динамо» Витиньо рассказал, насколько он уже адаптировался в новой команде.

«До сих пор адаптируюсь, все потихоньку, шаг за шагом. Но стараюсь дать от себя лучшее.

Стараюсь каждый день учить новые слова, чтобы понимать партнеров, чтобы у нас была лучшая связь. Слушаю указания тренерского штаба и следую им.

Очень рад, что получается забивать в товарищеских играх. Буду работать и стараться, чтобы и в чемпионате также радовать голами», – сказал бразилец.
 
В текущем сезоне Витиньо провел 13 официальных матчей во всех турнирах, забил 3 гола. 

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron, 02.02.2022 21:57
    0
    Витиньо прогрессирует.
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