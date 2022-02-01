Динамо Киев – Чукарички. Текстовая трансляция матча

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  • 01.02.2022 16:22
  • 603 просмотра
  • 1 комментарий
Динамо Киев – Чукарички. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В среду, 2-го февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся киевское «Динамо» и сербский клуб «Чукарички». Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.

Для киевского клуба это будет второй спарринг на тренировочном сборе в Турции. Напомним, свой первый сбор украинская команда провела в Испании. Там «Динамо» в контрольных матчах обыграло «Атлетико Пульпиленьо», «Расинг Унион», «Реал Мурсию» и сыграло вничью с ФК «Буде-Глимт». В первом матче турецкого сбора подопечные Мирчи Луческу разгромили чемпиона Болгарии «Лудогорец». 

«Чукарички» представляют высший дивизион сербского чемпионата по футболу (Суперлига). В прошлом сезоне команда стала бронзовым призером первенства, в нынешнем сезоне после 21 матча клуб с Белграда также располагается на 3-м месте в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Чукарички».

 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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    stalker digga, 01.02.2022 16:38
    0
    Веселое название у команды.
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