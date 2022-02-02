Бойко, Бражко и Антюх - в основе Динамо на контрольный матч

Сегодня в 17:00 «Динамо» проведет очередной спарринг в рамке подготовки ко второй части сезона. Наставник Мирча Луческу определил стартовый состав на игру с «Чукаричками».
Динамо: Бойко, Тымчик, Сирота, Бурда, Дубинчак, Бражко, Шепелев, Буяльский, Де Пена, Антюх, Гармаш.
Источник — Sport.ua
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