Динамо - Рудар. Прогноз и анонс на товарищеский матч

В понедельник, 7 февраля, в турецкой Анталье на стадионе «Мардан» состоится товарищеский матч, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Рудар» из Плевли. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

«Динамо»

Киевляне продолжают активную подготовку ко второй части сезона. Вторая на данный момент команда чемпионата Украины в рамках учебно-тренировочных сборов еще не проигрывала. Сначала «Динамо» разбило «Пульпинельо» и «Расинг», после чего победило «Мурсию» и сыграло вничью с «Буде-Глимтом». Затем столичная команда победила «Лудогорец» и «Черноморец», а последний контрольный матч против «Левски» завершился вничью.

В чемпионате Украины «Динамо» идет вторым с отставанием в два пункта от лидирующего «Шахтера». Вся борьба за титул еще впереди. В четвертьфинале Кубка страны команда из Киева на выезде сыграет против «Александрии». Из еврокубков подопечные Мирчи Луческу уже вылетели. Главной задачей остается защита чемпионского титула.

На трансферном рынке «Динамо» работает пока только на продажу. Ушли Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Богдан Леднев, Эрик Рамирес и Владислав Супряга. Наиболее существенной потерей является уход Миколенко, однако в «Динамо» есть кому его заменить, поскольку из аренды был возвращен Владислав Дубинчак.

«Рудар»

Команда из Плевли на данный момент занимает седьмое мест в турнирной таблице чемпионата Черногории. В активе «шахтеров» 23 очка. Они лишь на пять пунктов опережают зоны вылета и скорее будут бороться за сохранение прописки в элите, а не за попадание в еврокубки. Из Кубка страны «Рудар» уже вылетел, уступив «Будучности» в 1/4 финала.

В Черногории первый тур после зимней паузы будет уже 17 февраля. Именно на этот день запланирован матч «Рудара» против «Искры». Таким образом, команда из Плевли уже начала планомерную подготовку к этому поединку.

Отметим, что «Рудар» уже успел провести один товарищеский матч против украинской команды. 5 февраля черногорцы минимально уступили «Колосу». Судьбу встречи решил точный удар Андрея Тотовицкого с пенальти.

Очные противостояния

Соперники не встречались между собой в официальных матчах.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Витиньо, Беседин.

«Рудар»: Хелич, Крнета, Кашчелан, Картал, Кавор, Голубович, Матсуи, Живкович, Крстониевич, Вуянович, Стрикович.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Динамо» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.25 по линии Parimatch.

7 февраля, понедельник