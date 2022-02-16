Заря уверенно выиграла первый спарринг среды на сборе в Турции

Луганская «Заря» выиграла контрольный матч на сборе в Турции.
В среду был обыгран боснийский клуб «Железничар».
Сегодня луганчане проведут еще один спарринг – против «Буньодкора».
Товарищеский матч
«Заря» – «Железничар» – 4:1
Голы: Алибеков, 33, 63, Алиференко, 61, Нагнойный, 68 — 45+1.
Источник — ФК Заря
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