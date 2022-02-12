Снова серия пенальти. Черноморец обыграл Верес в матче Winter Cup

В рамках последнего матча Winter Cup «Черноморец» обыграл «Верес» в серии пенальти. Основное время завершилось вничью 2:2.
«Черноморец» на этом турнире дважды доводил матчи до серии пенальти, но выиграть удалось лишь с третьей попытки.
Турнир выиграло «Полесье», вторым финишировал «Металлист», а топ-4 замкнули «Черноморец» и «Верес».
Верес - Черноморец 2:2 (по пенальти 2:4)
Голы: Мирошник, 45, Шестаков, 90 - Морозюк, 54, Цонев, 75
Верес: Когут - Солдат, Мельник, Гончаренко, Маргарян, Крейда (Петько, 63), Кучеров (Полюлях, 63), Г.Пасич (Гечев, 63), Дахновский, Панасенко (М.Шестаков, 63), Сергийчук (Гайдучик, 46)
Черноморец: Паст (Варакута, 90+1) - Морозюк (Штогрин, 83), Вандерсон, Мартынович, Цитаишвили (Путря, 83), Брагару, Кравченко, Кузык, Ванцаш, Цонев, Петков (Бобко, 46)
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
|75'
|ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Черноморец.
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Черноморец.
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
Источник — Sport.ua
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