Верес
0 : 0
Черноморец
12.02.2022 19:00   ТВ-трансляция: 

Верес – Черноморец. Winter Cup 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 февраля в 19:00 матч 3-го тура предсезонного турнира в Турции

  • 12.02.2022 04:26
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Верес – Черноморец. Winter Cup 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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В субботу, 12 февраля, в 19:00 состоится матч 3-го тура предсезонного турнира Winter Cup 2022.

В заключительном поединке турнира сыграют «Верес» Ровно (0 очков) и «Черноморец» Одесса (2 очка).

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Футбол 1 и на YouTube.

Верес – Черноморец. Winter Cup 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Источник — Sport.ua

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