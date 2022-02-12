В субботу, 12 февраля, в 19:00 состоится матч 3-го тура предсезонного турнира Winter Cup 2022.
В заключительном поединке турнира сыграют «Верес» Ровно (0 очков) и «Черноморец» Одесса (2 очка).
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Футбол 1 и на YouTube.
Верес – Черноморец. Winter Cup 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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