Верес - Черноморец. Прогноз и анонс на матч Winter Cup

Последний матч товарищеского турнира

  • 11.02.2022 19:52
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Верес - Черноморец. Прогноз и анонс на матч Winter Cup
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В субботу 12 февраля состоится матч последнего тура товарищеского турнира Winter Cup. Между собой сыграют «Верес» и «Черноморец».

«Верес» и «Черноморец», несмотря на то, что обе команды представляют УПЛ, уже потеряли шансы стать победителем турнира. За победу будут сражаться перволиговые «Металлист» и «Полесье».

«Верес» не слишком удачно провел оба матча турнира, проиграв сперва «Полесью» 1:2, а затем с тем же счетом команда из Ровно уступила «Металлисту». У «Черноморца» получились более яркие встречи. Сперва одесская команда проиграла «Металлисту» по пенальти, хотя по ходу встречи вела 3:1 и позволила сопернику отыграться. Затем «Черноморец» снова пропустил в конце основного времени, позволив «Полесью» отыграться и выиграть серию пенальти.

«Верес» к матчу с «Черноморцем» подходит не в лучшем психологическом состоянии. Команда в контрольной встрече уступила сопернику из Боснии, что вызвало резкое недовольство тренера Юрия Вирта. Несмотря на статус спарринга, наставник заявил, что ему было стыдно за футбол своей команды и он не понимает, зачем многие вообще вышли на поле.

Правда, у «Черноморца» в этом плане ситуация не сильно отличается. Тренер Роман Григорчук несколько раз подчеркнул, что крайне недоволен тем, что команда постоянно пропускает на последних минутах.

Посмотрим, кто сможет сыграть лучше на фоне последних неудач.

12 февраля, суббота

Верес - Черноморец
 Старт в 19:00
Трансляция на ТК Футбол 1
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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